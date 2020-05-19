Kocaeli’de maske takmak zorunlu hale getirildi
Kocaeli’de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla il genelinde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Böylece maskesiz sokağa çıkma yasağının olduğu il sayısı 28 oldu.
Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlara bir yenisini daha ekleyerek maske kullanımını il genelinde zorunlu hale getirdi. Konu ile ilgili Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada açık alanlar da dahil olmak üzere tüm vatandaşlar için maske kullanımının yeni bir karar alınıncaya kadar zorunlu olmasına karar verildiği duyuruldu.
KURALLAR AÇIKLANDI
Yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde bundan önce alınmış olan tüm Hıfzıssıhha Kurul kararlarında kişisel koruyucu önlemlerin önemi vurgulanarak, pazaryerleri, marketler, AVM, berber ve kuaförler, taksiler vs. gibi çeşitli kapalı alanlara maske takarak girilebileceği belirtilmişti. 15.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020/ 03 sayılı Kocaeli Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararlarının 1. maddesi gereği; 20.05.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, tüm eski tedbirlere ilave olarak korona virüs (Covid 19) salgını ile mücadele çalışmalarına önemli katkı sağlayacağı düşünüldüğünden, İlimiz genelinde açık alanlar da dahil olmak üzere tüm vatandaşlarımız için maske kullanımının yeni bir karar alınıncaya kadar zorunlu olmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
AMATÖR AVCILIK FAALİYETLERİNE İZİN
Öte yandan, sokağa çıkma yasağı olan günler hariç Kocaeli genelinde denizde ve iç sularda amatör avcılık faaliyeti icra edilmesine izin verildi. konuyla ilgili ise, "Tam boyu 5 (beş) metre ve altındaki tekneler için tekne içerisinde en fazla 2 kişi, tam boyu 5 metre ile 10 metre arasında olan tekneler için tekne içerisinde en fazla 3 kişi, tam boyu 10 (on) metreden fazla olan tekneler için tekne içerisinde en fazla 5 kişi bulunması, tekne içerisinde bulunulduğu sürece 'maske takılması, gerekli hijyenik tedbirlerin alınması ve sosyal mesafenin korunması' kaydı ile faaliyette bulunmalarına karar verilmiştir" açıklaması yapıldı.
HANGİ İLLERDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?
Koronavirüs salgını nedeniyle Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu ve Amasya'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
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