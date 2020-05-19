19 Mayıs’ta gençlerden rekor: Dünyanın en büyük resmini çizdiler

Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 4 günlük bir çalışma sonucu ortaya konan dünyanın en büyük zemine çizilen resmi hakkında şunları söyledi:

"Sevgili gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Tuzlalı 19 gencimizin ülkemize armağanı olan bu güzel rekor, günümüzü daha da anlamlı kıldı. Tuzla Belediyesi olarak her konuda gençlerimizin yanındayız."