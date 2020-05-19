19 Mayıs’ta gençlerden rekor: Dünyanın en büyük resmini çizdiler
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” diyerek bir araya gelen 19 Tuzlalı genç, 15 bin 130 metrekarelik alanda yeryüzünün “Zemine Çizilen En Büyük Resmi” ile dünya rekorunun sahibi oldu.
Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 4 günlük bir çalışma sonucu ortaya konan dünyanın en büyük zemine çizilen resmi hakkında şunları söyledi:
"Sevgili gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Tuzlalı 19 gencimizin ülkemize armağanı olan bu güzel rekor, günümüzü daha da anlamlı kıldı. Tuzla Belediyesi olarak her konuda gençlerimizin yanındayız."
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