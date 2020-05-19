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19 Mayıs’ta gençlerden rekor: Dünyanın en büyük resmini çizdiler

'ü Anma, Gençlik ve için “Biz Bize ” diyerek bir araya gelen 19 Tuzlalı genç, 15 bin 130 metrekarelik alanda yeryüzünün “ En Büyük Resmi” ile dünya rekorunun sahibi oldu.

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Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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Başkanı Dr. , 4 günlük bir çalışma sonucu ortaya konan dünyanın en büyük resmi hakkında şunları söyledi:

"Sevgili gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizin 'ü Anma, Gençlik ve 'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Tuzlalı 19 gencimizin ülkemize armağanı olan bu güzel rekor, günümüzü daha da anlamlı kıldı. Tuzla Belediyesi olarak her konuda gençlerimizin yanındayız."

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