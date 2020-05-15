Kırklareli’de dışarı maskesiz çıkılamayacak Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 18 oldu
Son dakika haberine göre Kırklareli Valiliği, 14 Mayıs itibariyle il genelinde dışarı maskesiz çıkılmaması yönünde karar aldı. Böylelikle maske takmanın zorunlu hale geldiği il sayısı 18'e yükseldi
Koronavirüse (Kovid-19) ile mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı, bugün Kırklareli'de de zorunlu hale geldi.
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