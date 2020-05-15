15 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Yaşam Haberleri Kırklareli’de dışarı maskesiz çıkılamayacak Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 18 oldu

Kırklareli’de dışarı maskesiz çıkılamayacak Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 18 oldu

Son dakika haberine göre Valiliği, 14 Mayıs itibariyle il genelinde dışarı maskesiz çıkılmaması yönünde karar aldı. Böylelikle takmanın zorunlu hale geldiği il sayısı 18'e yükseldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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İL SAYISI 18 OLDU

Koronavirüse (Kovid-19) ile mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan kullanımı, bugün 'de de zorunlu hale geldi.

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