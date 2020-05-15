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Koronavirüsle mücadelede yeni adım! 17 ilde sokağa maskesiz çıkmama yasağı getirildi |Video
Son dakika haberi; Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Sokağa maskesiz çıkanlara para cezası kesilecek. Peki hangi illerde sokağa maskesiz çıkmak yasak? Yanıtı haberimizde...
Son dakika haberi; Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Sokağa maskesiz çıkanlara para cezası kesilecek. Peki hangi illerde sokağa maskesiz çıkmak yasak? Yanıtı haberimizde...
İŞTE SOKAĞA MASKESİZ ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU 17 İL...
Balıkesir, Aydın, Uşak, Denizli, Afyon, Muğla, Sakarya, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu, Rize, Kırıkkale, Kayseri, Adıyaman, Tunceli ve Siirt...