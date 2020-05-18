Ömrü sadece 15 gün! Cehrilik Laleleri ortaya çıktı

Yozgat 'ın 8 kilometre kuzeyinde bulunan ve yetiştiği bölgenin adını alan Cehrilik lalesi , havaların ısınmasıyla doğayı renklendirdi. Arılar için de polen ve nektar kaynağı olan lale, sadece Mayıs ayında açıyor ve 15-20 gün sonra soluyor.

Bölgeyi bilen vatandaşlar bu eşsiz manzarayı her yıl Mayıs ayında ziyaret ederken fotoğraf sanatçıları ve gazeteciler ise oluşan bu manzarayı fotoğraflamaya çalışıyor.