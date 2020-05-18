18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Ömrü sadece 15 gün! Cehrilik Laleleri ortaya çıktı

’ın Cehrilik bölgesinde doğada kendiliğinden yetişen ve her yıl sadece Mayıs ayında açan, ömrü ise sadece 15 gün olan Cehrilik Laleleri yüzünü gösterdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020
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ÖMRÜ SADECE 15 GÜN
'ın 8 kilometre kuzeyinde bulunan ve yetiştiği bölgenin adını alan , havaların ısınmasıyla doğayı renklendirdi. Arılar için de polen ve nektar kaynağı olan lale, sadece Mayıs ayında açıyor ve 15-20 gün sonra soluyor.

Bölgeyi bilen vatandaşlar bu eşsiz manzarayı her yıl Mayıs ayında ziyaret ederken fotoğraf sanatçıları ve gazeteciler ise oluşan bu manzarayı fotoğraflamaya çalışıyor.

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