Bingöl'de PKK'nın toprağa gömdüğü el bombaları bulundu
Bingöl'de güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, toprağa gömülü 5 el bombası ile 119 mermi, şarjör, 2 akü, el telsizi bataryası, güneş paneli ve hücum yeleği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik merkez Ortaçanak köyü kırsalında operasyon düzenledi.
TOPRAĞA GÖMMÜŞLER!
Operasyon bölgesinde, güvenlik güçlerince yapılan arama sonucu toprağa gömülü 5 el bombası,119 mermi, şarjör, 2 akü, el telsizi bataryası, güneş paneli ve hücum yeleği ele geçirildi.
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