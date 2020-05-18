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Bingöl'de PKK'nın toprağa gömdüğü el bombaları bulundu

'de güvenlik güçlerince terör örgütü 'ya yönelik yürütülen operasyonda, toprağa gömülü 5 ile 119 mermi, şarjör, 2 akü, el telsizi bataryası, güneş paneli ve yeleği ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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HAİNLER TOPRAĞA GÖMMÜŞLER! HEPSİ ELE GEÇİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü 'ya yönelik merkez Ortaçanak köyü kırsalında operasyon düzenledi.

TOPRAĞA GÖMMÜŞLER!

Operasyon bölgesinde, güvenlik güçlerince yapılan arama sonucu toprağa gömülü 5 ,119 mermi, şarjör, 2 akü, el telsizi bataryası, güneş paneli ve yeleği ele geçirildi.

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