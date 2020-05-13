Terör örgütü YPG-PKK halkın fitrelerine göz dikti!
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde sivil halka baskı yaparak, fitrelere el koyuyor. YPG/PKK'nın görevlendirdiği teröristler, kapı kapı dolaşarak fitreyi örgüte bağışlamak istemeyenlerin isimlerini fişliyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'ın yöntemine başvuran YPG/PKK, vatandaşların fitrelerine el koymak için 2-3 teröristten oluşan gruplar oluşturdu.
HALK KORKUDAN SES ÇIKARAMIYOR
Kapı kapı dolaşan YPG/PKK'lılar, örgüt saflarında çatışırken ölen teröristlerin yakınlarına bağışlamaları için halktan fitre istiyor.
YPG/PKK fitre miktarını kişi başı 1000 Suriye Lirası (5,5 TL) olarak belirlerken, yoksullukla mücadele eden bölge halkı ise örgütün bu uygulamasına korkudan sesini çıkaramıyor.
Kaynaklar, teröristlerin, fitreyi örgüte vermek istemeyenlerin isimlerini fişlediğini belirtiyor.
RAMAZAN AYINDA DA ZULMEDİYORLAR
YPG/PKK, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını bahane ederek vergileri artırmış ve temel gıda fiyatları son iki ayda yaklaşık iki katına çıkmıştı.
Edinilen bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, dün ülkenin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçe merkezinde geçimini işportacılıktan kazanan sivillere saldırdı.
HALK ÜZGÜN
Tezgah sahiplerinin çoğu kaçarken, kalanlardan bir sivil ise teröristlerce darbedildi.
Fiziki saldırıya maruz kalan sivil, olayın hemen ardından intihar etmek için bir binanın üzerine çıktı.
Olay yerindeki kalabalık, mağdur sivili ikna ederek eyleminden vazgeçirdi.
BÖLGEDE İŞGAL
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç ilçeleri ile Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka, Haseke ve Deyrizor illerindeki işgalini sürdürüyor.
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