Tekirdağ'da bir lisede saatte 600 adet N95 maske üretimi başladı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Türk Tekstil Vakfı Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde, N95 maske üretimi için tasarlanan makine ile ilk N95 maskeler üretimine başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu, Çerkezköy'de Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde N95 maske makinesi üretildi. Makinenin üretilmesinin ardından bugün seri N95 maske üretimine başlandı. Okul öğrencileri ve öğretmenlerinin yoğun çalışması sonucu saatte 600 üretilen maske üretim kapasitesi istenildiği zaman artırılabilecek.

Türk Tekstil Vakfı Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi Müdürü Murat Kıroğlu, saate 600 N95 maske ürettiklerini belirterek, "8 saat çalıştığımız da 4 bin 800 maske üretiyoruz. Günde öğrencilerimiz 8 saat çalışıyorlar, rahatlıkla eğer çok bir durum olursa veya üretimde talep olursa kapasiteyi artırabilir. Gecede çalışabilir öğrencilerimiz 16 saat çalışarak 4 bin 800 yerine 10 bin maske üretebiliriz. Bizim zaten önce Ar-Ge ekibimizle yapmış olduğumuz öngörümüzde 600 detti saatte. Şu anda çalışmalarımız da halen devam ediyor. Bir ikinci makine daha tasarladık bununla birlikte saatte 1200-2000 arası bir hedef ön görüyoruz. İnşallah öyle olursa 8 saatlik bir kapasiteye baktığınız da 8 ile 10 bin arası üretim gerçekleştirebiliriz" dedi.