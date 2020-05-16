16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Antalya’da denizdeki sarı tabakanın polen tozu olduğu ortaya çıktı

'da üzerinde görülen ve gemi atığı olduğu düşünülen ile ilgili yapılan inceleme tamamlandı. Denizdeki sarı tabakanın tozu olduğu bildirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2020 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020
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SARI TABAKANIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI!

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, son günlerde yüzeyinde görülen ve vatandaşları endişelendiren sarı tabakayla ilgili inceleme yapıldığı belirtildi.

ÖRNEKLER ALINDI

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü görevlilerinin, deniz yüzeyinde gemi ve deniz araçlarından kaynaklı atıkların boşaltıldığına dair gelen bildirimlere istinaden deniz suyundan örnekler aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

POLEN TOZU ÇIKTI

"Numunelerin yapılan analizi ve mikroskobik incelemeleri sonucu söz konusu sarı maddenin organik kökenli mevsimsel değişime dayalı tozu olduğu tespit edildi. kıyılarımızda, genellikle bu dönemlerde deniz yüzeyinde akıntıyla çizgisel bir hat olarak, yüzeysel sularda ise kümelenmiş şekilde görülen sarı renk tonlarındaki tabaka, mevsimsel değişimle birlikte doğal olarak rüzgarlarla taşınan bitki ve ağaç polenlerinden kaynaklanmaktadır."

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