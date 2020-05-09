Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan Olimpos garantisi: Bozulmasına izin vermem

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayladığı Koruma Amaçlı İmar Planı, Kumluca Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde askıya çıkarıldı. Bazı alanlar 1. derece site dahil edilirken, bazı alanların da sit derecesi 1'den 3'e düşürüldü. Sosyal medyada Olimpos'un ranta açıldığı, betonlaşacağı iddiaları üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy şu açıklamayı yaptı:

"Olimpos Kazı Başkanlığı'nın teklifiyle 2017 yılında 1. derece, 2. derece ve 3. derece arkeolojik sit sınırı olarak belirlenmiş ve elde edilen ilk verilere göre 1. derece arkeolojik sit sınırı büyütülmüştür. Alternatif turizm destinasyonu olan ağaç evler kısmı ise 3. derece sit olarak belirlenmiştir. Olimpos gibi bir değerin bozulmasına müsaade etmem. Teknik ekiplere talimat verdim. Aykırı uygulamalar olması halinde bugüne kadar yapıldığı gibi bugün de gereği yapılacaktır" yanıtını verdi.

OTEL, TATİL KÖYÜ YAPILAMAZ

Hürriyet'in haberine göre; Olimpos'un bugüne kadar bir planı olmadığı için çarpık yapılaştığını anlatan pansiyon sahibi ve eski muhtar, Kumluca Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Halil Karataş ise, 9 yıl önce plan yapımı için pansiyon sahipleri ve köylüler olarak kendilerinin başvurduklarını belirterek, süreci ve plan sonrası nelerin değişeceğini şöyle anlattı:

"Plaja doğru olan tüm pansiyonlar 1990'lı yıllarda ruhsatsız yapılmış. O zamandan beri Olimpos'ta turizm var. O pansiyonların yeri 2. derece sit alanıydı; son çalışmayla 3. derece site dönüştürüldü. Ama çok sayıda yer de 3. dereceyken 1. derece oldu. Birinci dereceye dönüşen yer sayısı daha fazla. Muhtarken ilk başvuruyu yaptım. Sabahtan akşama hazırlanmadı bu plan. 9 yıllık emeğin ürünü. Arkeoloji hocaları, koruma kurulu üyeleri, bakanlık temsilcileri, valilik, belediyelerin ortak çalışması. Bizler orada yaşayan insanlar olarak çok sıkıntı yaşadık, en ufak şeyde mahkemeye verildik, ceza aldık. Böyle bir planın yapılması gerektiğine kanaat getirdik. Sonucu sosyal medyada yazılanlar gibi değil. Ne beş yıldızlı oteller ne tatil köyleri yapılacak. Böyle bir şey olsa önce biz yürürüz. Köylüler olarak izin vermeyiz. Burada pansiyon turizmi kurallar çerçevesinde devam edecek. Bugüne kadar hiç kural yoktu; artık bina yüksekliği, bungalovların birbirine ve yola mesafesi, kullanılacak malzemeye kadar her şey plan notlarında yazıyor. Kimse bu notların dışına çıkamayacak. Plana aykırı bölümler yıkılacak."

ÇIRALI, ADRASAN, FASELİS DEĞİŞMEDİ

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Beydağları (Olimpos) Milli Parkı içindeki alanlar, 1. derece sit olarak korunurken, pansiyonların bulunduğu ve 2. derece sit alanı olan bölgenin sit derecesi 3'e düşürüldü. Çıralı, Adrasan ve Faselis'in de içinde bulunduğu bölgenin sit derecesi ise 1. derece arkeolojik sit olarak kaldı.

BAŞKAN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise dün Twitter hesabından "Yıllardır çözülemeyen Olimpos koruma amaçlı imar planının onaylanması için çok emek verdik. Bu planı hazırlatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve ekibine çok teşekkür ederiz" dedi.