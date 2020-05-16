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Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldüren ve tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı

'te 9 yaşındaki kızı 'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba , Cezaevi'nde etti. Müslüm Aslan'ın cansız bedeni cezaevi morguna kaldırıldı. Aslan'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2020 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020
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KIZINI ÖLDÜRMÜŞTÜ! CANİ BABADAN HABER VAR

'tekızı 'ı (9) döverek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan , tutuklu bulunduğu 'ın Türkoğlu ilçesindeki L1 'nde kendisini çarşafla ranzaya asarak etti.

KIZINI DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞTÜ

17 Nisan tarihinde Gaziantep'te meydana gelen olayda Müslüm Aslan, 9 yaşındaki kızı Ceylan Aslan'ı diğer çocuklarının gözlerini önünde döverek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Adli makamlarca tutuklanarak Gaziantep'te cezaevine konulan baba Müslüm Aslan, 11 Mayıs tarihinde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki L 1 Tipi Cezaevi'ne sevk edildi.

TEK KİŞİLİK HÜCREDE ASILI BULUNDU

Cezaevine konulduğu günün sabahı sayım yapan infaz koruma memurları, Müslüm Aslan'ı tek kaldığı hücresinde ranzasında asılı buldu. Kendini ranzasına çarşafla asarak intihar eden Müslüm Aslan'ın cansız bedeni cezaevi morguna kaldırıldı. Müslüm Aslan'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.

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