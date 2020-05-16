Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldüren ve tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı
Gaziantep'te 9 yaşındaki kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba Müslüm Aslan, Kahramanmaraş Cezaevi'nde intihar etti. Müslüm Aslan'ın cansız bedeni cezaevi morguna kaldırıldı. Aslan'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.
Gaziantep'tekızı Ceylan Aslan'ı (9) döverek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Müslüm Aslan, tutuklu bulunduğu Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki L1 Tipi Cezaevi'nde kendisini çarşafla ranzaya asarak intihar etti.
KIZINI DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞTÜ
17 Nisan tarihinde Gaziantep'te meydana gelen olayda Müslüm Aslan, 9 yaşındaki kızı Ceylan Aslan'ı diğer çocuklarının gözlerini önünde döverek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Adli makamlarca tutuklanarak Gaziantep'te cezaevine konulan baba Müslüm Aslan, 11 Mayıs tarihinde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki L 1 Tipi Cezaevi'ne sevk edildi.
TEK KİŞİLİK HÜCREDE ASILI BULUNDU
Cezaevine konulduğu günün sabahı sayım yapan infaz koruma memurları, Müslüm Aslan'ı tek kaldığı hücresinde ranzasında asılı buldu. Kendini ranzasına çarşafla asarak intihar eden Müslüm Aslan'ın cansız bedeni cezaevi morguna kaldırıldı. Müslüm Aslan'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.
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