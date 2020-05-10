Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan turizm sektörü için flaş açıklama
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, corona virüs ile sekteye uğrayan turizm sektörü hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Nuri Ersoy, "Otellerde 'Coronasız alanlar' sertifikalandırılacak. Otellere sertifika almalarını öneriyoruz. Salı günü genelge yayınlayacağız. Ülkelere yarın niyet mektubu göndereceğiz." mesajını verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otellerin yavaş yavaş ve kademeli olarak açılacağını açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldığı bir televizyon programında corona virüs ile sekteye uğrayan turizm sektörü hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Nuri Ersoy, "Otellerde 'Coronasız alanlar' sertifikalandırılacak. Otellere sertifika almalarını öneriyoruz. Salı günü genelge yayınlayacağız. Ülkelere yarın niyet mektubu göndereceğiz." mesajını verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otellerin yavaş yavaş ve kademeli olarak açılacağını açıkladı.
İşte Bakan Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar;
OTELLERE HANGİ KRİTERLERE GÖRE SERTİFİKA VERİLECEK?
Dört ayrı komisyon yaptık, 132 maddelik bir kriter belirledik konaklama ve restoranlar için. Şu an itibari ile de tga.gov.tr'de yayınlandı kriterler orada madde madde var.
Personelinize pandemi eğitimi vermeniz gerekiyor. Sertifikasyonda temel kriter sosyal mesafe.
Denetim firmaları her ay düzenli denetliyor olacaklar, sertifika belgesinde bir karekod olacak o karekodu okuttuğunuz zaman o işletmenin denetim geçmişini görebileceksiniz.
Bu sertifikayı alan turizm tesisi uluslararası kuruluşlar tarafından olmazsa olmaz diye nitelendirilen önlemlerin tamamı burada uygulanıyor ve denetliyor anlamına gelecek bu sertifikalar.
Bu sertifikasyon yeterli değil, biz Salı günü bunun genelgesini yayınlıyoruz, yarından itibaren Dışişleri Bakanımızla bir niyet mektubu hazırladık, bu niyet mektubunda bir davet içeriyor. O ülkenin vatandaşına yurtdışına çıkış izni verecek olan ilgili kurumlara gönderiyoruz bu mektubu.
Türkiye'nin sağlık altyapımızın detaylarını yazdık, hastane kapasitelerimizi yazdık, ambulans sayılarımız, ventilatör sayılarımız bu mektubu bütün ülkelere pazartesi sabah gönderiyoruz.
Dışişleri Bakanımızla aynı zamanda ilk etapta 70 ülkeye telefon trafiği başlatacağız.
Sertifikasyon içerisinde bu ağırlıklı turizm havalimanı olarak kullanacağımız yerlerde Sağlık Bakanlığımız test merkezleri oluşturuyor, yerli yabancı fark etmez buraya gelenlerin testini yapacağız.
Mayıs sonu itibariyle iç turizmle ufak ufak başlayacağız turizm trafiğine. Haziran'da birçok ülkede bu iş ufak ufak başlar, işte Orta Avrupa ülkeleri bazı Asya ülkeleri olsun bunlar Haziran ayı içerisinde aşamalı bir şekilde açılacağını düşünüyoruz Tarih ilerledikçe biz de takvim açıklayacağız bize bağlı bir konu değil bu belirli kriterler var.
Bu sene beklentiyi yüksek tutmamak lazım, ama ben bu sene için otellerin %50'sini %60'ını açabilirsek iyi bir otel olduğunu düşünüyorum.
AÇIK BÜFELER
Açık büfelerde sunum şekli değişecek, siz almıyorsunuz sadece sunum şekli değişecek. Siz söyleyeceksiniz ne kadar isterseniz aşçı verecek. O sağlığın bir kriteri var.
Açık büfe kalacak, sunum şekli değişecek.
KONGRELERİN DURUMU
Biz bu hareketleri başlatacağız, kriterlere ilaveler olabilir azaltmalar olabilir. Aşama aşama gideceğiz, bunlar yeni normaller, hafta hafta açıklayacağız nasıl olduğunu göreceğiz ona göre a��ıklayacağız.
HAMAMLAR VE SPALAR
Açıkladığımız 132 maddelik kriterlerde durumu belli oradan bakabilirler.
PAKET TURLAR
Charter olmuş tarifeli olmuş durumun içeriğini değiştirmiyor, havacılık söz konusu olduğu zaman da uluslararası otoritelerin alacağı kurallar çalışmaya başlayacak. Hava trafiği dünya ekonomisi için önemli, bunu başlatamazsanız sistem çöker, dijital iletişim bir yere kadar.
ALMANYA İLE TÜRKİYE ARASINDA KORİDOR
Biz Bilim Kurulumuza danışıyoruz, onlar tamam derse ilgili ülke ile de iletişime geçiyoruz. Muhtemelen Almanya daha erken başlar diye düşünüyorum.
TATİL FİYATLARI
Bu sene önceliğin fiyat olduğunu düşünmüyorum, hareketi başlatmanın öncelik olduğunu düşünüyorum. İkinci üçüncü aşamada fiyat hesabı yapılır ama şu aşamada bunu kimsenin düşüneceğini zannetmiyorum.
KRUVAZİYER TURİZMİ
Yaz ortasına veya biraz daha sezon sonuna kayacağını düşünüyorum orada protokoller oluşmadı daha, GalataPort hazır ama bugün gelseler alabilecek kapasitede. 5 Nisan'a hazırdı, şimdi daha da hazır hale gelir, gemi yanaşıyorum dediği anda alabilecek durumda.
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