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İran kendi savaş gemisini vurdu: 19 asker hayatını kaybetti

8 Ocak tarihinde bir yolcu uçağını füzeyle düşürüp 178 insanı öldüren , bu kez kendi savaş gemisinde en az 19 askerin hayatını kaybetmesine yol açtı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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DÜNYA ŞOKTA! KOMŞU KENDİ ASKERİNİ VURDU

2020'nin Tahran'dan havalanan bir yolcu uçağını füzeyle vuran , bu kez Umman Körfezi'nde bir başka skandala imza attı.

Uluslararası haber ajanslarının 'acil' koduyla duyurduğu habere göre, İran kendi savaş gemisini vurdu. İran medyası, sıcak sularda gerçekleşen tatbikat sırasında İran donanmasının kendi savaş gemisine füze fırlattığını ve onlarca askerin öldüğünü bildiriyor. Yarı resmi Fars ajansı, 'na açılan stratejik noktada seyreden Konarek ateş destek gemisinin yanlışlıkla hedef alındığını aktardı.

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"TEKNİK BİR SORUN"

ISNA haber ajansı saldırının teknik bir sorundan kaynaklandığı bilgisini verdi Ancak yarı resmi bir başka haber ajansı olan Tasnim gerçek mermilerle yapılan tatbikat sırasında orta sınıf fırkateyn Cameran'ın Konarek'i vurduğunu duyurdu. Devrim Muhafızları'na ait Cevan gazetesinin muhabiri Vahid Hacipur, sosyal medya hesabından en az 40 askerin hayatını kaybettiğini yazdı.

Amerikan (AP) haber ajansına göre, saldırı başkent Tahran'ın yaklaşık 1270 kilometre uzağında, Cask limanı yanında gerçekleşti.

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RESMİ AÇIKLAMA YAPTILAR

Haberlerin yayılması üzerine İran Deniz Kuvvetleri bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Yazılı açıklamada, "Tatbikat esnasında, Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı, kazara meydana gelen olayda en az bir kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor" denildi.

Geçtiğimiz yıl ile dünyanın en önemli petrol güzergahı Basra Körfezi'nde savaşın eşiğine gelen İran, bölgede sık sık tatbikatlara girişiyor. ABD donanması, Nisan ayında İran deniz kuvvetlerine ait 11 sürat botunun savaş gemilerine yaklaşarak tacizde bulunduğunu bildirmişti.

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NELER YAŞANMIŞTI?

ABD ve İran arasındaki en önemli gerilim ise, 'nun en güçlü ismi, Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü komutanı general Kasım Süleymani'nin 2020'nin ilk günlerinde öldürülmesi oldu.

Süleymani'nin 'ın başkenti 'taki havalimanı yakınlarında dronedan ateşlenen füzeyle yok edilmesi üzerine, İran komşu ülkedeki ABD üslerine bir ay sonra füzelerle yanıt verdi. Önce 80 ABD askerinin öldüğü duyuruldu ancak bunun gerçek olmadığı kısa sürede anlaşıldı.

İRAN UÇAĞI VURMUŞTU

İran'ın Süleymani suikastinden hemen sonra Havayollarına ait bir yolcu uçağını vurması ise, dünyayı dehşete düşürdü. Tahran'dan havalanan ve 178 mürettebatı bulunan uçak paramparça oldu. İran yönetimi, günler sonra uçağın yanlışlıkla vurulduğunu kabul etti.

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