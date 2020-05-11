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Denizli, Sarayköy’de yeraltı suyu sıcaklığı 80 dereceye ulaştı, vatandaşlar korku içinde! Uzman isimden deprem açıklaması

'nin Sarayköy ilçesinde yeraltı sularının normal sıcaklığı olan 35 dereceden bir anda 80 derece sıcaklığa ulaşması bölgede yaşayan vatandaşlarda korkusu yarattı. Vatandaşların aklına "Büyük bir deprem mi olacak?" sorusu gelirken konuya ilişkin açıklama yapan TMMOB Başkanı Doç. Dr. , "Sıcak suların artışı birçok faktöre bağlı olabilir. Bunlardan birincisi o bölgedeki faylardan kaynaklanabilir, ikincisi kuzeyindeki kuzey kanatta dediğimiz Kızıldere bölgesindeki faylardan kaynaklanabilir ve üçüncüsü de o bölgedeki jeotermal kuyulardan kaynaklı bir sıcak su artışı olabilir." ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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SULAR 80 DERECEYE FIRLADI! VATANDAŞLAR KORKU İÇİNDE

kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde farklı ölçeklerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda Saraköy'den ajanslara düşen son dakika haberi söz konusu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza korku yaşattı. Termal turizmde kullanılan ve normal sıcaklığı 35 derece olan yeraltı sularının bir anda 80 derece sıcaklığa ulaşması bölgede deprem mi olacak? sorusunu akıllara getirdi. Durum böyle olunca TMMOB Başkanı Doç. Dr. , konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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