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İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu

Son dakika haberine göre; donanması, 'nde tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisini yanlışlıkla vurdu. Ordudan yapılan açıklamada "en az 1 ölü, birkaç yaralı" denirken, ülke medyasına göre en az 40 asker öldü.

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Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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İRAN DONANMASI YANLIŞLIKLA KENDİ GEMİSİNİ VURDU

donanmasının 'nde yaptığı tatbikat sırasında, donanmaya ait bir gemi yine donanmaya ait bir savaş gemisini vurdu.

Son dakika: İran kendi savaş gemisini vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var |Video SON DAKİKA: İRAN KENDİ SAVAŞ GEMİSİNİ VURDU! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR |VİDEO

İran medyasında yer alan haberlere göre, Cameran fırkateyni, Konarek adlı başka bir fırkateyni yanlışlıkla vurdu.

Devrim Muhafızları Ordusuna ait 'Cevan' gazetesinin muhabiri Vahid Hacipur, sosyal medya hesabından, olayda en az 40 askerin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Ülke medyasında da onlarca kişinin öldüğü duyurulurken, resmi açıklama ordudan geldi.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Bender Abbas 1. Bölgesi Halkla İlişkiler Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Dün düzenlenen deniz tatbikatı esnasında, Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı, kazara meydana gelen olayda en az bir kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, olayın detayları hakkında bilgi verilmedi.

UKRAYNA UÇAĞI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

İran, bu yılın ocak ayında, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağını düşürmüştü.

8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşen uçaktaki 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

Ukrayna uçağının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı UKRAYNA UÇAĞININ VURULMA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İran'dan düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili son dakika açıklaması: Yanlışlıkla vuruldu özür dileriz |Video İRAN'DAN DÜŞÜRÜLEN UKRAYNA UÇAĞIYLA İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI: YANLIŞLIKLA VURULDU ÖZÜR DİLERİZ |VİDEO
İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı İRAN'DA UKRAYNA UÇAĞINI DÜŞÜREN FÜZEYE AİT YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

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