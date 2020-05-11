İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu
Son dakika haberine göre; İran donanması, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisini yanlışlıkla vurdu. Ordudan yapılan açıklamada "en az 1 ölü, birkaç yaralı" denirken, ülke medyasına göre en az 40 asker öldü.
İran donanmasının Basra Körfezi'nde yaptığı tatbikat sırasında, donanmaya ait bir gemi yine donanmaya ait bir savaş gemisini vurdu.
İran medyasında yer alan haberlere göre, Cameran fırkateyni, Konarek adlı başka bir fırkateyni yanlışlıkla vurdu.
Devrim Muhafızları Ordusuna ait 'Cevan' gazetesinin muhabiri Vahid Hacipur, sosyal medya hesabından, olayda en az 40 askerin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Ülke medyasında da onlarca kişinin öldüğü duyurulurken, resmi açıklama ordudan geldi.
İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Bender Abbas 1. Bölgesi Halkla İlişkiler Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Dün düzenlenen deniz tatbikatı esnasında, Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı, kazara meydana gelen olayda en az bir kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, olayın detayları hakkında bilgi verilmedi.
UKRAYNA UÇAĞI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
İran, bu yılın ocak ayında, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağını düşürmüştü.
8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşen uçaktaki 176 kişi hayatını kaybetmişti.
Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.
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