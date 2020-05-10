65 yaş üstü vatandaşların hasreti sona eriyor!
Corona virüsle mücadelede tedbir için 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. 22 Mart'tan bu yana yasak gereği evlerinde olan yaşlı vatandaşların hasreti bugün sona eriyor. 50 gün sonra ilk kez sokağa çıkacak vatandaşlar bugün saat 11.00-15.00 arasında sokağın keyfini çıkaracak.
Covid-19'la mücadele kapsamında 22 Mart'tan beri evde bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar, 50 gün sonra ilk kez bugün 4 saatliğine dışarı çıkacak. Başkan Erdoğan, hafta başı kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, mayıs ayı normalleşme planı kapsamında, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanların belli gün ve saatlerde dışarı çıkabileceğini belirtmişti. Bu kapsamda ilk uygulama, ileri yaştaki vatandaşlara yönelik olacak. Bugün 11.00 ile 15.00 arasında 4 saatlik gezintiye çıkacak 65 yaş üstü yaklaşık 8 milyon kişi, 50 günün ardından ilk kez sokakta yürüyecek. İçişleri Bakanlığı'nca 81 kente gönderilen genelgeye göre, sokağa çıkma izni yürüme mesafesiyle sınırlı olacak.
SOSYAL MESAFE KURALI
Yeni Şafak'ın haberine göre; 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan kişiler, ihtiyaç duymaları halinde refakatçileriyle dışarı çıkabilecek. Ayrıca bu grupta olanların maske takma ve sosyal mesafe kuralına uymaları şart. Güvenlik görevlileri kurallara azami riayet için denetimler yapacak. İhtiyaç halinde bu kişilere maske dağıtımı da yapılacak. Salgın tedbirleri kapsamında bu hafta sonu 24 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 57 ilde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile diğer vatandaşların karşı karşıya kalmaları halinde oluşabilecek riski azaltmak gerekli tedbirler alınıyor. Bu kapsamda, belediye hoparlöründen ve camilerden sürekli anonslar yapılarak, 65 yaş ve üstü olanların dışarı çıkacağı saatlerde, diğer vatandaşların gönüllü olarak evlerinde kalmaları istendi.
4 SAATE 4 KRİTİK TAVSİYE
65 yaş üstü olan vatandaşların uzun bir sürenin ardından dışarı çıkacak olduğuna dikkat çeken uzmanlar bazı tavsiyelerde bulunuyor.
* 65 yaş üstü olanların aşırı kalabalık yerlere ya da özellikle sokağa çıkma yasağının uygulandığı illerde ıssız yerlere gitmemeleri gerektiği belirtiliyor.
* Kronik rahatsızlığı veya yürüme problemi olanlar refakatçileriyle dışarı çıkmalı.
* Sürekli ilaç kullananlar dışarı çıkmadan önce ilaçlarını almalı ya da yanlarında bulundurmalı.
* Uzun süre evde hareketsiz kaldıkları için dinlenerek yürüyüş yapmalılar.
GENÇLER HAFTAYA
4 Nisan'dan bu yana sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altındaki gençler, önümüzdeki hafta iki ayrı grup ve gün şeklinde dışarı çıkabilecek. Buna göre, 0-14 yaş grubu 13 Mayıs'ta, 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs'ta dört saatliğine dışarı çıkacak.
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