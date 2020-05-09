1971'deki Muhammed Ali Joe Frazier maçında fotoğraf çeken kimdir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (9 Mayıs)
1971'deki Muhammed Ali Joe Frazier maçında fotoğraf çeken kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 9 Mayıs 2020 tarihli yeni bölümünde 1971'deki Muhammed Ali Joe Frazier maçında fotoğraf çeken kimdir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...
1971'deki Muhammed Ali Joe Frazier maçında fotoğraf çeken kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde 1971'deki Muhammed Ali Joe Frazier maçında fotoğraf çeken kimdir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran 1971'deki Muhammed Ali Joe Frazier maçında fotoğraf çeken kimdir? sorusunun yanıtı burada! Peki, 1971'deki Muhammed Ali Joe Frazier maçında fotoğraf çeken kimdir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...
A: Frank Sinatra
B: Elvis Presley
C: Marlon Brando
D: Alfred Hitchcock
CEVAP: A: Frank Sinatra
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