10 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Google'dan Anneler Günü'ne özel çalışma

Google'dan Anneler Günü'ne özel çalışma

, 'ne özel "doodle" hazırladı. Google ana sayfasındaki logoya tıklayanlar, kendi el işlerini hazırlayarak mesajlarıyla platformları üzerinden paylaşabiliyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2020
ABONE OL
GOOGLE'DAN ÖZEL ÇALIŞMA
ana sayfasındaki logoya tıklayanlar, kendi el işlerini hazırlayarak mesajlarıyla platformları üzerinden paylaşabiliyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor.

kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.



DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA