Google'dan Anneler Günü'ne özel çalışma

Google ana sayfasındaki logoya tıklayanlar, kendi el işlerini hazırlayarak mesajlarıyla sosyal medya platformları üzerinden paylaşabiliyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.





