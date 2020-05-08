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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 2 kiloya yakın eroin maddesi ele geçirildi

'da madde suçlarına karışan 3 kişi, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada polis, 22 parça halinde 1 kilo 882 gram eroin maddesi daha buldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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Edinilen bilgilere göre, ile mücadele kapsamında Avcılar'da devriye görevi yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta ilçede şüpheli davranışlar sergileyen 2 kişiyi takibe aldı. Şüpheli kişilerin yanına yaklaşan E.G. adlı kişinin ise cebinden çıkardığı uyuşturucu maddeyi vermesi üzerine suçüstü baskın yapan polis, E.G. ile şüpheli F.K. ve B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

EROİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan F.K.'nın yapılan üst aramasında 1.88 gram eroin, E.G.'nin üzerinden ise 1.89 gram Skunk türü , bu ticaretten elde edildiği sanılan bir miktar para ele geçirildi. F.K. ve B.D.'ye uyuşturucu madde temin ettiği ileri sürülen E.G.'nin ikametinde arama yapan polis, 22 parça halinde 1 kilo 882 gram eroin maddesi daha buldu.

TUTUKLANDI

Polisteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.G. sevk edildiği adliyece . Şüphelilerden F.K.'ya ise 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan işlem yapılırken, B.D.'nin de serbest bırakıldığı öğrenildi.

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