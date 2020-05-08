İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 2 kiloya yakın eroin maddesi ele geçirildi
İstanbul Avcılar'da uyuşturucu madde suçlarına karışan 3 kişi, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada polis, 22 parça halinde 1 kilo 882 gram eroin maddesi daha buldu.
Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Avcılar'da devriye görevi yapan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta ilçede şüpheli davranışlar sergileyen 2 kişiyi takibe aldı. Şüpheli kişilerin yanına yaklaşan E.G. adlı kişinin ise cebinden çıkardığı uyuşturucu maddeyi vermesi üzerine suçüstü baskın yapan polis, E.G. ile şüpheli F.K. ve B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
EROİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ
Yakalanan F.K.'nın yapılan üst aramasında 1.88 gram eroin, E.G.'nin üzerinden ise 1.89 gram Skunk türü uyuşturucu madde, bu ticaretten elde edildiği sanılan bir miktar para ele geçirildi. F.K. ve B.D.'ye uyuşturucu madde temin ettiği ileri sürülen E.G.'nin ikametinde arama yapan polis, 22 parça halinde 1 kilo 882 gram eroin maddesi daha buldu.
TUTUKLANDI
Polisteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.G. sevk edildiği adliyece tutuklandı. Şüphelilerden F.K.'ya ise 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan işlem yapılırken, B.D.'nin de serbest bırakıldığı öğrenildi.
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