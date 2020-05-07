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Çorum'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 zanlıdan 2'si tutuklandı. Yapılan aramalarda; 12,60 gram esrar maddesi, 49 gram likit esrar maddesi, 1 tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2020
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 1,45 gram sentetik , 27 uyuşturucu hap, 36 sentetik ecza, 12,60 gram esrar maddesi, 49 gram likit esrar maddesi, 1 tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 25'si savcılık ve hakimlik tarafından serbest bırakıldı.

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