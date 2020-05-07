Çorum'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 1,45 gram sentetik uyuşturucu, 27 uyuşturucu hap, 36 sentetik ecza, 12,60 gram esrar maddesi, 49 gram likit esrar maddesi, 1 tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 25'si savcılık ve hakimlik tarafından serbest bırakıldı.