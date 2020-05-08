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İstanbul'da taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Esnaf hepsini barakaya kilitledi

ilçesinde dün sabah saatlerinde 'nde yolda yürüyen 13 yaşındaki kızı eden  3 kişi, mahalle esnafı tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Mahalleyi ayağa kaldıran olayın şüphelilerinin gözaltına alınmaları kameraya yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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MAHALLE KARIŞTI! HEPSİ BARAKAYA KİLİTLENDİ

Olay, meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde yaşları 18'den küçük olan 3 kişinin bulunduğu otomobil, marketten dönerek evine doğru giden 13 yaşındaki kızın yanında durdu. Genç kız 3 şüpheli tarafından zorla arabaya bindirilmeye çalışılarak edildi.

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3 ŞÜPHELİYİ POLİS EKİPLERİNE TESLİM ETTİ

Kızın çığlık atarak sesini duyurmaya çalışması sonucu araçtakiler kaçmaya çalıştı ancak mahalle sakinleri ve esnaf şüphelileri yakaladı. Mahalle sakinleri kızı taciz ettikleri iddia edilen 3 kişiyi darp ederek bir oto yıkamacının yanındaki barakaya kilitlediler. Daha sonra polise haber veren mahalle sakinleri, 3 şüpheliyi ekiplerine teslim etti. Kaçırılmaya çalışılarak taciz edildiği iddia edilen kızın ailesinin şikayetçi olduğu 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

MAHALLE ESNAFI YAKALADI

Kızını bakkala gönderdiğini ve eve dönüş yolunda zorla bir araca bindirilmeye çalıştıklarını söyleyen Ferhat Ö. "Kızımı bir arabaya zorla koyup kaçırmaya çalışmışlar. Camdan kızıma ulaşıp arabaya çekmeye çalışmışlar. Sağ olsun mahalle esnafımız hemen koşmuş ve yardım etmişler kızıma. Karakola gittik şikayetçi olduk. Adaletin en yüksek cezayı vermesini istiyoruz bu kişilere. Çünkü kızımın şuan psikolojisi oldukça bozuk ve çok korkmuş durumda" dedi.

"BARAKAYA KİLİTLEDİK"

Tacize uğradığını iddia eden kızın çığlıklarını duyarak otomobili durdurduklarını söyleyen Yasin Karaca adlı esnaf, "Arabanın içinde 3 kişi vardı. Hepsini arabadan indirerek iş yerimizin yanındaki barakaya kilitledik ve polisi aradık" diye konuştu.

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