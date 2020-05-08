Son dakika: Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu
Son dakika haberine göre: Beyoğlu Kaymakamlığı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni tedbirler aldı. Maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildi.
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında "evde kalın" çağrılarına uzun süre uyan vatandaşlar nedeniyle İstanbul'da insan kalabalığının en yoğun olduğu caddelerden biri İstiklal Caddesi uzun zamandır sakinliğe gömülmüştü. Ancak İstiklal Caddesi'nde bugünler de hareketlilik dikkat çekiyordu.
BAKAN KOCA UYARMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresi üzerinden İstiklal Caddesi'nin fotoğrafını paylaşarak vatandaşları uyardı. Bakan Koca paylaşımında, ''İSTİKLAL CADDESİ, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım.'' ifadelerini kullanmıştı.
MASKE ZORUNLULUĞU GELDİ
Beyoğlu Kaymakamlığı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni tedbirler aldı. Maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildi. Beyoğlu Kaymakamlığı, bu tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmasına karar verildiğinin altını çizdi.
3 BİN 150 TL'YE KADAR CEZA VERİLEBİLECEK
Bu karara uymayanlara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 1000 TL ile 3 bin 150 TL arasında idari yaptırım uygulanacak.
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