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Son dakika: Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Son dakika haberine göre: Kaymakamlığı, ve için yeni tedbirler aldı. Maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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BAKAN KOCA UYARMIŞTI! HAREKETE GEÇİLDİ

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında "evde kalın" çağrılarına uzun süre uyan vatandaşlar nedeniyle 'da insan kalabalığının en yoğun olduğu caddelerden biri uzun zamandır sakinliğe gömülmüştü. Ancak İstiklal Caddesi'nde bugünler de hareketlilik dikkat çekiyordu.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE MASKE ZORUNLULUĞU

BAKAN KOCA UYARMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresi üzerinden İstiklal Caddesi'nin fotoğrafını paylaşarak vatandaşları uyardı. Bakan Koca paylaşımında, ''İSTİKLAL CADDESİ, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım.'' ifadelerini kullanmıştı.

MASKE ZORUNLULUĞU GELDİ

Kaymakamlığı, ve İstiklal Caddesi için yeni tedbirler aldı. Maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildi. , bu tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmasına karar verildiğinin altını çizdi.

3 BİN 150 TL'YE KADAR CEZA VERİLEBİLECEK

Bu karara uymayanlara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 1000 TL ile 3 bin 150 TL arasında idari yaptırım uygulanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'nin fotoğrafını paylaştı ve uyardı! SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, İSTİKLAL CADDESİ'NİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI VE UYARDI!
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