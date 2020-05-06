07 Mayıs 2020, Perşembe
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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul 'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis, 5 kişinin içinde bulunduğu bir otomobilde yaptığı aramada 1 ruhsatsız tabanca, sahte dolarlar ile bir miktar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Giriş Tarihi: 06.05.2020
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ESENYURT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 5 GÖZALTI

Talatpaşa Mahallesi'nde 2 Mayıs tarihinde denetim yapan polis, içinde 5 kişinin bulunduğu aracı durdurdu. Kişilerin n üst ve araç aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 90 adet sahte 100 dolar, 721 gram esrar, 9.42 gram eroin, 6.94 gram bonzai ve bir adet hassas terazi ele geçirdi. Otomobilde bulunan vatandaşı Yusuf H., Muhammed D., Mustafa K., Mahmood D. ile vatandaşı Muhammed T. gözaltına alındı.

Polis, bu kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında kişi başı 3150'şer lira idari para cezası kesti. Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammet T., tutuklanırken, diğer 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Öte yandan 17 yaşındaki İ.B.'nin sattığı bilgisi alan polis, Balıkyolu Mahallesi 429. Sokak'ta İ.B.'yi yakaladı. Üzerinde 550 gram saf eroin, 163 adet paketlenmiş 340 gram ağırlığında yine eroin maddesi çıkan İ.B., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.B., mahkemece serbest bırakıldı.

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