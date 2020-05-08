Hindistan'da Müslümanlar'a büyük zulüm! 40 gündür hapis oldular

Kovid-19 testleri negatif çıkan Tebliğ Cemaati mensubu Müslümanlar, yetkililerden defalarca salıverilmelerini talep etmelerine karşın 40 günü aşkın süredir karantina tesislerinde bekliyor.

Delhi Kovid-19 Sağlık Departmanı Koordinatörü Dr. Muhammed Şuayb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm üyelerin serbest bırakılmaya hazır olduğunu belirtti.

Yetkililerle birkaç defa bu durumu görüştüklerini ifade eden Şuayb, sürekli olarak evrakların hazırlanmakta olduğu cevabını aldıklarını söyledi.

Şuayb, 567'si farklı ülke vatandaşı olan karantina altındaki 3 bin 13 Müslümandan hiçbirinin serbest bırakılmadığını sözlerine ekledi.

Delhi Sağlık Departmanı'nın nisan ve mayıs ayında İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği mektuplara ise geri dönüş yapılmadı.

Testleri negatif çıkmasına ve 14 günlük karantina sürelerinin dolmasına rağmen karantina tesislerinden çıkışlarına izin verilmeyen Müslümanlar, konuyla ilgili düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor.

MÜSLÜMANLAR HEDEF HALİNE GETİRİLDİ

Hindistan'da mart ayı başında Tebliğ Cemaati tarafından başkent Yeni Delhi'de düzenlenen etkinliğe katılan kişilerde Kovid-19 tespit edilmesi ve virüsün farklı bölgelere yayılması, Müslümanları nefret söylemleriyle karşı karşıya bırakmıştı.

Hükümet yanlısı televizyon kanalları, sosyal medya kullanıcıları, yazarlar ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu kişi ve kurumlar, Müslümanları adeta hedef tahtası haline getirmişti.

Tebliğ Cemaati Başkanı Mevlana Muhammed Saad Kandehlevi, etkinliği düzenlediği gerekçesiyle ciddi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.