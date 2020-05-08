Hindistan'da Müslümanlar'a büyük zulüm! 40 gündür hapis oldular
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 3 bin 13 Müslüman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla karantinaya alındıkları günden bu yana 40 gün geçmesine rağmen tesislerde kalmaya zorlanıyor.
Kovid-19 testleri negatif çıkan Tebliğ Cemaati mensubu Müslümanlar, yetkililerden defalarca salıverilmelerini talep etmelerine karşın 40 günü aşkın süredir karantina tesislerinde bekliyor.
Delhi Kovid-19 Sağlık Departmanı Koordinatörü Dr. Muhammed Şuayb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm üyelerin serbest bırakılmaya hazır olduğunu belirtti.
Yetkililerle birkaç defa bu durumu görüştüklerini ifade eden Şuayb, sürekli olarak evrakların hazırlanmakta olduğu cevabını aldıklarını söyledi.
Şuayb, 567'si farklı ülke vatandaşı olan karantina altındaki 3 bin 13 Müslümandan hiçbirinin serbest bırakılmadığını sözlerine ekledi.
Delhi Sağlık Departmanı'nın nisan ve mayıs ayında İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği mektuplara ise geri dönüş yapılmadı.
Testleri negatif çıkmasına ve 14 günlük karantina sürelerinin dolmasına rağmen karantina tesislerinden çıkışlarına izin verilmeyen Müslümanlar, konuyla ilgili düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor.
MÜSLÜMANLAR HEDEF HALİNE GETİRİLDİ
Hindistan'da mart ayı başında Tebliğ Cemaati tarafından başkent Yeni Delhi'de düzenlenen etkinliğe katılan kişilerde Kovid-19 tespit edilmesi ve virüsün farklı bölgelere yayılması, Müslümanları nefret söylemleriyle karşı karşıya bırakmıştı.
Hükümet yanlısı televizyon kanalları, sosyal medya kullanıcıları, yazarlar ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu kişi ve kurumlar, Müslümanları adeta hedef tahtası haline getirmişti.
Tebliğ Cemaati Başkanı Mevlana Muhammed Saad Kandehlevi, etkinliği düzenlediği gerekçesiyle ciddi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Canlı yayında gözyaşları! Tüm Türkiye etkilendi
- Vatandaşlar merak ediyordu! İşte Marmaray'da o an...
- Meteoroloji açıkladı: Haftaya yaz geliyor!
- Selimiye'de okunan Kuran ABD'ye ulaştı!
- Asansör kullanacaklara hayati uyarı!
- Aynı görüntü! Bir günde 2 kez yakalandı
- Ramazan coşkusu canlı yayınla yaşanıyor!
- Karantina yurdunda panik! Tam 72 kişiye...
- Gençlik fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
- Bekçiye sopayla saldırmıştı! Suç makinası çıktı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilere bayram müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Kim ne zaman alacak?
- Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 24 il listesi açıklandı! (9-10 Mayıs)
- 0-14 yaş 15-20 yaş arası ne zaman dışarı çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni nasıl olacak? Detaylar belli oldu!
- LGS adayları dikkat! 2020 Lise kontenjanları yayımlandı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il lise kontenjanları listesi
- Son dakika: Altın rekor kırıyor! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Gram altın, çeyrek altın yorumu dikkat çekti!
- Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? En güzel ve ucuz Anneler Günü hediye örnekleri! 2020 Anneler Günü ne zaman?
- MEB son dakika: Sınıfta kalma kalktı mı? 2020 yeni sınıf geçme sistemi nasıl olacak? Sınıfta kalma var mı?
- 6 milyonu ilgilendiriyor! 3. faz sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? 1000 TL pandemi yardımı başvuru ve sorgulama
- BİM 8 Mayıs 2020 akteül kataloğu dolu dolu! BİM'den Anneler Günü'de özel sürprizler! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...
- Son dakika: Ücretsiz izin ödeneği yattı mı? 1170 TL nakdi ücret desteği ne zaman, nereye yatacak?
- Hayırlı Cumalar! En yeni, değişik cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! 2020 resimli cuma mesajları
- BİM 12 Mayıs aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! Cilt temizleme süngeri dikkat çekiyor! İşte 12 Mayıs BİM kataloğu...