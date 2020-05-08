08 Mayıs 2020, Cuma
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Meteoroloji açıkladı: Haftaya yaz geliyor! Sıcaklık 32 dereceyi bulacak

'ne göre, yurdun batısı yeni hafta ile ısınmaya başlıyor. Başta , ve olmak üzere hissedilen sıcaklıklar batıda yaz aylarını aratmayacak. İzmir'de hava 32 dereceye, İstanbul ve 'da ise 28 dereceye çıkacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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METEOROLOJİ AÇIKLADI: HAFTAYA YAZ GELİYOR!

Yurt genelinde sıcaklıklar yeni hafta ile hissedilir derecede artmaya başlayacak. tarafından yapılan tahminlere göre, Marmara Bölgesi başta olmak üzere, Ege, yeni haftaya güneşle başlayacak.

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Sıcaklıkların ise bazı bölgelerde şöyle olması bekleniyor,

- 'da Pazartesi günü sıcaklığın 24, salı günü ise 25 dereceyi,

- Başta olmak üzere, Akdeniz sahillerinde hissedilen sıcaklıkların 26 ila 28 dereceyi,

- 'de sıcaklığı ile 32 dereceyi,

- 'da da hava sıcaklıklarının 28 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Gelecek hafta da sıcaklıkların yurdun batısı dahil olmak üzere mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken Bölgesi'nde de sıcaklıklar artacak.

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