Meteoroloji açıkladı: Haftaya yaz geliyor! Sıcaklık 32 dereceyi bulacak

Yurt genelinde sıcaklıklar yeni hafta ile hissedilir derecede artmaya başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Marmara Bölgesi başta olmak üzere, Ege, Akdeniz yeni haftaya güneşle başlayacak.

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Sıcaklıkların ise bazı bölgelerde şöyle olması bekleniyor,

- İstanbul'da Pazartesi günü sıcaklığın 24, salı günü ise 25 dereceyi,

- Başta Antalya olmak üzere, Akdeniz sahillerinde hissedilen sıcaklıkların 26 ila 28 dereceyi,

- İzmir'de sıcaklığı ile 32 dereceyi,

- Ankara'da da hava sıcaklıklarının 28 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Gelecek hafta da sıcaklıkların yurdun batısı dahil olmak üzere mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken İç Anadolu Bölgesi'nde de sıcaklıklar artacak.