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İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti’yi tahliye eden hakim Cevdet Özcan ile ilgili flaş karar! Dosyası Yargıtay’a gidecek

İranlı baronu Zindaşti ve 3 adamı hakkında tahliye kararı veren hâkim hakkında görevi kötüye kıllanmak ve rüşvetten istemen soruşturma izni Bakırköy 20. tarafından verildi. Özcan’ın dosyası Yargıtay’a gidecek. Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2020
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ZİNDAŞTİ’Yİ TAHLİYE EDEN HAKİM İLE İLGİLİ FLAŞ KARAR!

İranlı baronu Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamının avukatı 19 Ekim 2018'de "tutukluluk incelemesi" için Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurmuştu. Başvuruyu İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimi değerlendirmiş, Zindaşti ve beraberindeki 3 şahsı "tahliye" etmişti. Bunun üzerine tutuklular gece saat 23.30'da 'nden çıkmıştı. Soruşturma savcısı Ercan Devrim karara itiraz etmiş, dosyayı ele alan İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimi tekrar tutuklama kararı çıkarmıştı. Ancak Zindaşti ve adamları iki mahkeme arasındaki 3 saat gibi kısa sürede sırra kadem basmıştı. Zindaşti ve 3 adamının yurt dışına çıktığına dair bir ize ulaşılamasa da yasadışı yollardan Türkiye'den ayrıldıkları değerlendirilmişti. Tahliye kararı ardından flaş bir gelişme yaşanmış kararı veren hâkim Özcan hakkında başlatılan soruşturma tamamlanmıştı.

'nca hazırlanan ve iş adamı 'nun "ihbar eden" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Özcan'ın Zindaşti'yi tahliye etmesi karşılığında rüşvet aldığı öne sürüldü.

ŞİFRELİ 10 LİRAYLA PARAYI ALDI
İddianamede, Özcan'ın avukatlar Oktay Bağatır ve Servet Haznedar'dan üzerinden seri numarasının bir şifre olarak kullanıldığı 10 liralık banknot alarak Kapalıçarşı'da bulunan bir kuyumcuya gittiği kaydedildi. Özcan'ın bu banknotu verdikten sonra kuyumcudan 3.5 milyon dolar aldığı iddia edildi.Bu iddia Melih Yıldırım isimli bir savcının duyumuna dayandırıldı.

İddianamede, Zindaşti'nin üyesi 'e de zamanında 300 bin euro rüşvet verdiği de ileri sürüldü. İddianamede Özcan'ın, FETÖ üyeleri Metin Topuz, Zekeriya Öz ve Cihan Kansız ile irtibatı bulunan, 'uyuşturucu ticareti', 'terör örgütü yöneticiliği' gibi birçok suçtan kaydı bulunan Zindaşti ile 3 adamının yurt dışına kaçmasına neden olduğu kaydedildi.

İddianamede, Özcan'ın HSK Müfettişliği'ne verdiği yazılı savunması da yer aldı. Özcan daha önce aldığı kritik görev ve baktığı önemli dosyalar ile verdiği kararlar nedeniyle kendisine iftira atıldığını, iddiaların mesnetsiz ve tutarsız olduğunu, sahip olduğu mal varlığı değerlerinin mal beyanlarında açık olduğunu söyledi.

İddianamede, HSK Müfettişi tarafından hazırlanan rapordaki tespitlere de yer verildi. Buna göre, Özcan'ın hukuki takdir yetkisini aşarak, mevcut delil durumu ile bağdaşmayacak şekilde tahliye kararı verdiği ifade edildi. Özcan'ın bilinçli olarak verdiği kararla şüphelilerin kaçmasına imkân sağlayıp mesleki kıdem ve deneyiminden beklenen basireti göstermeyip yargıya duyulan güven ve saygınlığı ortadan kaldırdığı kaydedildi.

Özcan hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame son soruşturma izni verilmesi talebiyle gönderildiği Bakırköy 20. 'nde değerlendirildi. Ali İhsan Horasan başkanlığındaki mahkeme heyeti "rüşvet almak" ve "görevi kötüye kullanma' suçlarından son soruşturma izni verilmesine hükmetti. Böylece dosyanın Yargıtay'ın ilgili dairesine gitmesi kesinleşti. Özcan, Yargıtay'ın ilgili ceza dairesinde hâkim karşısına çıkacak.

ATAKAN IRMAK/SABAH

Zindaşti cinayetlerinde flaş gelişme! ‘Kardeş tetikçi’ izi... ZİNDAŞTİ CİNAYETLERİNDE FLAŞ GELİŞME! ‘KARDEŞ TETİKÇİ’ İZİ...

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