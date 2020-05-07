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İstanbul’da İETT durağında otobüs isyanı

Başakşehir uzun süre durakta beklemelerine rağmen otobüse binemediklerini söyleyen kalabalık, duruma tepki gösterdi. , “Saat 06.25'te geldim buraya, şuna  saat 07.16. 'e binemiyorum.” dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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İETT DURAĞINDA OTOBÜS İSYANI

Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir Hattı'nın, 8 ayrı hattının bulunduğu durak mevcut. Ancak her gün işe, ve eve gidip gelmeye çalışanlar uzun süre otobüse binemediklerini öne sürerek tepki gösterdi. Dakikalarca otobüs bekleyenler o anları görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

İstanbul’da İETT durağında otobüs isyanı İSTANBUL’DA İETT DURAĞINDA OTOBÜS İSYANI

"GÖRDÜĞÜNÜZ ARKADAŞLARIN HEPSİ MAĞDUR"

Görüntülerde bekleyenlerin tepkisini dile getiren özel güvenlik görevlisi , "Saat 06.25'te geldim buraya, şuna saat 07.16. 'e binemiyorum. Araçlar dolu geliyor, ışığını yakmıyor, hareket saati gelince ışığını yakıyor, gidiyor. Burası Olimpiyat Metro durağı. Burada gördüğünüz arkadaşların hepsi mağdur" ifadelerini kullanıyor.

"HİÇBİR ŞEKİLDE ÇÖZÜM BULUNMUYOR"

Videoyu çeken kişi ise, "Burada her gün aynı problem, buradaki bütün araçlarda aynı problem var, bizler defalarca 153'ü aramamıza rağmen maalesef hiçbir şekilde çözüm bulunmuyor" şeklinde konuşuyor.

Videoda durağında oldukça kalabalık olduğu ancak az sayıda otobüs olduğu görülüyor. Kalabalık nedeniyle sosyal mesafenin de korunmaması dikkat çekiyor.

"YARIM SAAT ERKEN DURAĞA GELMEMİZE RAĞMEN…"

Görüntüleri paylaşan Oğuzhan Kahraman, yaşadıkları sıkıntıyı anlattı. Kahraman, "Başakşehir'de çalışıyorum, her gün oraya gidiyorum. Yarım saat erken durağa gelmemize rağmen otobüse binemiyoruz, işimize, evimize gidemiyoruz. Burada sıra bekleyen insanlar hep iç içe 70-80 insan, otobüslere binme kargaşası. Kapı önlerinde birikme kargaşası. İnsanlar o sıkıntıyı çekiyor, çektiği sıkıntının sonucunda sosyal mesafe yok, ruhsatta yazılan yolcunun yarısı alınıyor otobüse. Virüsten korunalım, korunacaksak her şekilde, her ortamda korunalım" dedi.

DURAKTAKİ OTOBÜS HATLARI

Olimpiyat İstasyonunda, , (Olimpiyatköy Metro - Kayaşehir - Güvercintepe), MK13 (Şahintepe - Olimpiyatköy Metro), MK12 (Olimpiyatköy Metro - Güvercintepe - Kayaşehir), MK11 (Olimpiyatköy Metro - Kayaşehir - Güvercintepe), SH-2, 36F (Cebeci Peronlar-Fenertepe/Olimpiyatköy Metro) ve MK14 (Kiptaş Vaditepe - Olimpiyatköy Metro) olmak üzere toplam 8 ayrı otobüs hattı bulunuyor.

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