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Muğla’da kısıtlama sona erdi, 4 kilometrelik kuyruk oluştu!

genelinde tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle kente giriş ve çıkışlarda yaşanan yoğunluk sürüyor. Araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşleri ölçülürken, kontrol sırasında yaklaşık 4 kilometrelik oluştu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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KISITLAMA SONA ERDİ! 4 KİLOMETRELİK KUYRUK OLUŞTU

Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında uygulanan giriş- çıkış kısıtlaması, 31 ilden 7'sinde kaldırıldı. Bu illerden 'ya giriş ve çıkışlarda yaşanan yoğunluk sürüyor.

Muğla’da kısıtlama sona erdi, 4 kilometrelik kuyruk oluştu MUĞLA’DA KISITLAMA SONA ERDİ, 4 KİLOMETRELİK KUYRUK OLUŞTU

ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ

Muğla- Aydın kara yolunda tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Polis ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup sürücüler ile yolcuların ateşini ölçtü.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Ateşi 37'nin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla sağlık görevlilerince kontrol için hastaneye sevk edildi.

BELGELERİ KONTROL EDİLDİ

Kontroller nedeniyle kara yolunda yaklaşık 4 kilometrelik oluştu. 65 yaş ve üzerindekilerin seyahat izin belgeleri kontrol edildi.

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