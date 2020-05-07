Muğla’da kısıtlama sona erdi, 4 kilometrelik kuyruk oluştu!

Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında uygulanan giriş- çıkış kısıtlaması, 31 ilden 7'sinde kaldırıldı. Bu illerden Muğla'ya giriş ve çıkışlarda yaşanan yoğunluk sürüyor.

ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ

Muğla- Aydın kara yolunda koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Polis ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup sürücüler ile yolcuların ateşini ölçtü.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Ateşi 37'nin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla sağlık görevlilerince kontrol için hastaneye sevk edildi.

BELGELERİ KONTROL EDİLDİ

Kontroller nedeniyle kara yolunda yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 65 yaş ve üzerindekilerin seyahat izin belgeleri kontrol edildi.