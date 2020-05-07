Muğla’da kısıtlama sona erdi, 4 kilometrelik kuyruk oluştu!
Muğla genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle kente giriş ve çıkışlarda yaşanan yoğunluk sürüyor. Araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşleri ölçülürken, kontrol sırasında yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında uygulanan giriş- çıkış kısıtlaması, 31 ilden 7'sinde kaldırıldı. Bu illerden Muğla'ya giriş ve çıkışlarda yaşanan yoğunluk sürüyor.
ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ
Muğla- Aydın kara yolunda koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Polis ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup sürücüler ile yolcuların ateşini ölçtü.
HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Ateşi 37'nin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla sağlık görevlilerince kontrol için hastaneye sevk edildi.
BELGELERİ KONTROL EDİLDİ
Kontroller nedeniyle kara yolunda yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 65 yaş ve üzerindekilerin seyahat izin belgeleri kontrol edildi.
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