ABD'li sanatçı Della Miles'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı!
ABD'li sanatçı Della Miles'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı. Miles, paylaşımında; "Türk Milletine bir dilekçe versem, Başta Sayın Erdoğan olmak üzere, Sayın Süleyman Soylu ve Sayın Fahrettin Koca'yı bir altı aylığına,Trump ve ekibine devlet ve kriz yönetimi konusunda eğitim vermek için ABD'ye göndermeyi kabul ederler mi acaba" ifadelerini kullandı.
Türkiye'ye yerleştikten sonra Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yazdığı mesajda çok konuşulacak bir öneride bulundu.
"DEVLET VE KRİZ YÖNETİMİ KONUSUNDA..."
Twitter'dan paylaşım yapan Della Miles, "Amerikan vatandaşı olarak,Türk Milletine bir dilekçe versem, Başta Sayın Erdoğan olmak üzere, Sayın Süleyman Soylu ve Sayın Fahrettin Koca'yı bir altı aylığına, Trump ve ekibine devlet ve kriz yönetimi konusunda eğitim vermek için ABD'ye göndermeyi kabul ederler mi acaba?" ifadelerini kullandı.
BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYE'M KAMPANYASINA DA DESTEK VERMİŞTİ
Öte yandan ünlü sanatçı Miles, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yardıma muhtaç aileler için başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına da destek vermişti.
Kampanya hakkında konuşan Miles, "'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası, işine ara vermesi gereken insanları destekleyen harika bir organizasyon. Bu zor süreçte ülke olarak birlik olmanızı alkışlıyorum. Bu kampanyayı sonuna kadar da her fırsatta destekliyorum" ifadelerini kullandı.
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