07 Mayıs 2020, Perşembe
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ABD'li sanatçı Della Miles'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı!

'li sanatçı 'in Başkan , İçişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı. Miles, paylaşımında; "Türk Milletine bir dilekçe versem, Başta Sayın Erdoğan olmak üzere, Sayın Süleyman Soylu ve Sayın Fahrettin Koca'yı bir altı aylığına,Trump ve ekibine devlet ve kriz yönetimi konusunda eğitim vermek için ABD'ye göndermeyi kabul ederler mi acaba" ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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ABD'Lİ SANATÇI DELLA MİLES'IN PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Türkiye'ye yerleştikten sonra Müslüman olan 'li şarkıcı , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yazdığı mesajda çok konuşulacak bir öneride bulundu.

"DEVLET VE KRİZ YÖNETİMİ KONUSUNDA..."

Twitter'dan paylaşım yapan Della Miles, "Amerikan vatandaşı olarak,Türk Milletine bir dilekçe versem, Başta Sayın Erdoğan olmak üzere, Sayın Süleyman Soylu ve Sayın Fahrettin Koca'yı bir altı aylığına, Trump ve ekibine devlet ve kriz yönetimi konusunda eğitim vermek için ABD'ye göndermeyi kabul ederler mi acaba?" ifadelerini kullandı.

BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYE'M KAMPANYASINA DA DESTEK VERMİŞTİ

Öte yandan ünlü sanatçı Miles, Başkan 'ın yardıma muhtaç aileler için başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına da destek vermişti.

Kampanya hakkında konuşan Miles, "'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası, işine ara vermesi gereken insanları destekleyen harika bir organizasyon. Bu zor süreçte ülke olarak birlik olmanızı alkışlıyorum. Bu kampanyayı sonuna kadar da her fırsatta destekliyorum" ifadelerini kullandı.

Della Miles o anları ilk kez anlattı ve Erdoğan için Gururlanmalısınız dedi |Video DELLA MİLES O ANLARI İLK KEZ ANLATTI VE ERDOĞAN İÇİN "GURURLANMALISINIZ" DEDİ |VİDEO
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Della Miles, Başkan Erdoğan ile buluştu DELLA MİLES, BAŞKAN ERDOĞAN İLE BULUŞTU
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