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İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk! Görüntüler tedirginlik yarattı

tehlikesi sürerken ’daki toplu taşıma araçlarında bu sabah yoğunluk dikkat çekti. Ayakta yolcu sayısı koronavirüs günleri öncesini aratmadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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İSTANBUL'DA ÇEKİLDİ! VAHİM GÖRÜNTÜLER

ile mücadele önlemleri kapsamında 'da toplu ulaşımda uygulanmaya çalışılan 'seyrek oturma' düzeni sürdürülürken sabah ve akşam saatlerinde bazı hatlarda yoğunluk görülüyor.

İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk! Görüntüler tedirginlik yarattı İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA YOĞUNLUK! GÖRÜNTÜLER TEDİRGİNLİK YARATTI

YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKTİ

Bu sabah Beylikdüzü'nden gelen metrobüse Avcılar'dan saat 07.00 sıralarında binilerek Merter'e kadar metrobüs ile buradan da otogara kadar ile yolculuk sırasında yoğunluk dikkat çekti.

SAYI HER AN ARTIYOR

Beylikdüzü'nden gelen metrobüste genelgeye uygun olarak iki yolcu koltuğundan biri boş bırakılırken, ayakta bulunan 14 yolcuya ek olarak, Avcılar'dan 3 yolcu daha bindi. Ayakta yolculuk yapan yolcuların sayısı Merter'e kadar inen ve binenlere rağmen 18 oldu.

KİRAZLI-YENİKAPI HATTI ÇOK YOĞUN

'ndan gelerek Yenikapı yönüne giden metroda otogara kadar ayakta yolcular olmasına rağmen, buradan Kirazlı yönüne giden ve ters yöndeki Kirazlı-Yenikapı hatlarında da yoğunluk olduğu görüldü. Özellikle kapı önlerinde 'Sosyal mesafe'ye uyulmadığı göze çarparken, Yenikapı yönündeki yolculukta ayakta yolcu sayısı koronavirüs günleri öncesini aratmadı.

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