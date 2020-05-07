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Kabus geri döndü! Sivaslılar tedirgin...

'ın Divriği ilçesinde görülen, olarak bilinen '' vatandaşları tedirgin etti. Havaların ısınması ile ortaya çıkan Sarıkız'ı gören köy sakini Abidin Ardıç, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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KABUS GERİ DÖNDÜ! SİVASLILAR TEDİRGİN...

Halk arasında "" olarak bilinen ve Divriği ilçesi Şahinköy köyünde ortaya çıktı. Köyde yaşayan Abidin Ardıç, tarlasına taşları temizlemeye gittiğinde karşılaştığı 'Sarıkız' karşısında şaşkınlık yaşadı.

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