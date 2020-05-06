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‘Yavru Vatan’da tam 18 gündür koronavirüs vakası yok! KKTC nasıl başardı?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tam 18 gündür vakasına rastlanmıyor. Peki salgınla mücadelede nasıl bir yol izlendi? Lefkoşa’dan canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri ’ın yayın konuğu Koordinatörü doktor , başarının sırrını anlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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KKTC NASIL BAŞARDI? İŞTE BAŞARININ SIRRI

Pazartesi günü itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hayat normale dönmeye başladı. Hükümet dört kademeden oluşan normalleşme planını açıklamıştı. İlk kademe hayata geçti.

‘Yavru Vatan’da tam 18 gündür koronavirüs vakası yok! KKTC nasıl başardı? ‘YAVRU VATAN’DA TAM 18 GÜNDÜR KORONAVİRÜS VAKASI YOK! KKTC NASIL BAŞARDI?

"GELİŞMELERİ TAKİP ETMEYE BAŞLADI"

Koordinatörü doktor , "KKTC'den Türkiye'mize selamlarımı iletiyorum. Dünya 2019 yılında ile savaşmaya başladı ve biz de vaka görüldü. Ve bizde bu süreçte dünyadaki gelişmeleri takip etmeye başladık." dedi.

ALINAN ÖNLEMLER!

Ahmet Savaşan, "9 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından Başbakan Ersin Tatar'ın talimatı ile Bilim Kurulu kuruldu ve o tarihten itibaren atılması gereken adımlar atıldı. Okullar tatil edildi ve seferler durduruldu. Sokağa çıkma yasağı gibi önlemler alındı. Sürdürülebilir kararlar alındı." ifadelerini kullandı.

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