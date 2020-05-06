‘Yavru Vatan’da tam 18 gündür koronavirüs vakası yok! KKTC nasıl başardı?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tam 18 gündür koronavirüs vakasına rastlanmıyor. Peki salgınla mücadelede nasıl bir yol izlendi? Lefkoşa’dan canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri Hakan Yıldırım’ın yayın konuğu KKTC Bilim Kurulu Koordinatörü doktor Ahmet Savaşan, başarının sırrını anlattı.
Pazartesi günü itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hayat normale dönmeye başladı. Hükümet dört kademeden oluşan normalleşme planını açıklamıştı. İlk kademe hayata geçti.
"GELİŞMELERİ TAKİP ETMEYE BAŞLADI"
KKTC Bilim Kurulu Koordinatörü doktor Ahmet Savaşan, "KKTC'den Türkiye'mize selamlarımı iletiyorum. Dünya 2019 yılında koronavirüs ile savaşmaya başladı ve biz de vaka görüldü. Ve bizde bu süreçte dünyadaki gelişmeleri takip etmeye başladık." dedi.
ALINAN ÖNLEMLER!
Ahmet Savaşan, "9 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından Başbakan Ersin Tatar'ın talimatı ile Bilim Kurulu kuruldu ve o tarihten itibaren atılması gereken adımlar atıldı. Okullar tatil edildi ve seferler durduruldu. Sokağa çıkma yasağı gibi önlemler alındı. Sürdürülebilir kararlar alındı." ifadelerini kullandı.
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