29 Nisan 2020, Çarşamba
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Son dakika: KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan koronavirüs açıklaması: Salgın kontrol altına alındı

Son dakika haberi.. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Başbakanı , ülkede koronavirüs (Covid-19) salgınının kontrol altına alındığını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.04.2020
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SALGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Salgın ile ilgili açıklama yapan Başbakan Tatar, "Rehavete kapılmadan sorumluluklarımıza sıkı sıkıya bağlı kalarak, aynı duyarlılıkla mücadelemize devam etmeliyiz" dedi.

Öte yandan, üyeleriyle yaptığı görüşmeye atıf yapan Tatar, "Salgının ülkemizde görüldüğü 9 Mart 2020 tarihinden itibaren yapmış oldukları matematik modellemelerle salgını izleyen bilim insanlarımızdan almış olduğum bilgi doğrultusunda dün itibarıyla ülkemizde R0 değerinin birin altına düştüğü ve salgının kontrol altına alındığı yönündedir. Rehavete kapılmadan sorumluluklarımıza sıkı sıkıya bağlı kalarak, aynı duyarlılıkla mücadelemize devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
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