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‘Yavru Vatan’da tam 18 gündür koronavirüs vakası yok! KKTC nasıl başardı?

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06.05.2020
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tam 18 gündür koronavirüs vakasına rastlanmıyor. Peki salgınla mücadelede nasıl bir yol izlendi? Lefkoşa’dan canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri Hakan Yıldırım’ın yayın konuğu KKTC Bilim Kurulu Koordinatörü doktor Ahmet Savaşan, başarının sırrını anlattı.

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