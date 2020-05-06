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‘Yavru Vatan’da tam 18 gündür koronavirüs vakası yok! KKTC nasıl başardı?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tam 18 gündür koronavirüs vakasına rastlanmıyor. Peki salgınla mücadelede nasıl bir yol izlendi? Lefkoşa’dan canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri Hakan Yıldırım’ın yayın konuğu KKTC Bilim Kurulu Koordinatörü doktor Ahmet Savaşan, başarının sırrını anlattı.
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