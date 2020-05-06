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Son dakika: Ağrı'da eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon!

Son dakika haberine göre; , Doğubayazıt kırsalında eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldiğini açıkladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERE OPERASYON!

: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazır halde iki adet roketatar ve mühimmat ele geçirilmiştir.

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