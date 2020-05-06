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Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı! Corona virüse karşı devreye giriyor...

salgınıyla mücadelede ikinci aşamaya geçiyor. Bu çerçevede hastalık belirtisi olan vakaları tespit etmek için kullanılan PCR testlerinden farklı olarak, 'sessiz hastaları' bulmak ve toplumun bağışıklık oranını tespit edebilmek için 'elisa testlerine' başlanıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2020
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CORONA VİRÜSE KARŞI DEVREYE GİRİYOR! HAREKETE GEÇİLDİ...

, TÜİK ile birlikte toplumun genelindeki virüs yükünü ölçmek için rastgele PCR testlerine başlamıştı. Bu ölçümlerden yola çıkılarak, bu defa antikor testleri için yeni hedef kitleler belirlendi.

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