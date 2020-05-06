Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar! "Yeni dönemin adı: Kontrollü sosyal hayat"

Son dakika haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALRINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE;



"29 NİSAN 2020 KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEMİZDE..."

Gösterdiğimiz azim sürüyor, sürecek. Türkiye'miz koronavirüs ile mücadelede ilk dönemi tamamlamıştır. Bilindiği üzere 16 Ocak'ta Bilim Kurulu'muzu kurmuştuk. Dünyada salgının hızı kesilebilmiş değil. Türkiye'de vaka sayısı 4 haftada en yüksek sayıya ulaşarak düşüşe geçti. 29 Nisan'da günlük test sayımız 43 bin 498'e ulaştı. 29 Nisan 2020 koronavirüs ile mücadelemizde birinci dönemi geride bıraktığımız tarihtir.



"BİRİNCİ DÖNEM GERİDE KALDI"

Bu hafta ilk kez iyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı aştı. Salgını kontrol altına aldığımızın kanıtıdır. Türkiye koronavirüs ile mücadelesinde birinci dönemi tamamlamıştır. Bunun altını çizmeye çalıştım.



"HİÇ TANIMADIĞINI TAŞIYICIDAN HASTALIĞI ALABİLİRSİNİZ"



İkinci dönemin ilk günlerindeyiz. Tedbirlere uymak başarının garantisidir. Tedbirsiz davranmak koronavirüsün ortadan kalktığını varsaymaktır. Virüsü taşıyan insanların tamamının izole olduğunu düşünmek büyük yanılgıdır. Virüs şu an aramızda dolaşmaya devam ediyor. Virüs bindiğiniz asansörde, beklediğiniz durakta, markette, kalabalık caddede karşınıza çıkabilir. Bunu bilemezsiniz. Hiç tanımadığını taşıyıcıdan hastalığı alabilirsiniz. Salgın kontrol altına alınmıştır, virüs ile ilgili gerçekler değişmemiştir.

Bugüne kadar tedbirlere sıkı sıkıya uyulmasa bu duruma gelemez, ikinci dönemdeyiz diyemezdik. Şimdi aynı tedbirleri daha geniş bir alanda uygulamaya geçiyoruz. Ciddi her mücadelenin bir ödülü vardır. Haklıyız, dışarıdaki hayatı özledik. İşimizi düzene koyma isteği duyuyoruz. Küçük mutluluklar bile hayatımıza renk getirecek. Siz neler hissediyorsanız, bu mücadelede hayatını riske atanlar da aynı şeyleri hissediyor.





"KORONAVİRÜS TEHDİDİ ORTADAN KALKMIŞ DEĞİL"

Başlayan yeni dönem tipik bir normalleşme dönemi değildir. Kısıtların biraz esnediği dönemdir. Kısmen özgürleşmektir. Yeni dönem, tedbirler ile özlemlerin sentezidir. Bu ödül büyük ödül değildir. Kontrolün kaybı ikinci dalganın habercisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük. Mevcut şartlar salgın kontrol altına alınmıştır. Öngörülerimiz daha somuttur. Ancak koronavirüs tehdidi ortadan kalkmış değildir. Risk varlığını daha uzun süre sürdürecek. Koronavirüs olayı 60 milyondan fazla insanın hayatını kaybetti 2.Dünya Savaşı'nın ardından dünyanın yaşadığı en büyük ortak olaydır.



Normal hayata dönüş tüm dünyada yanlış bulunmaktadır. Biz bu fikri benimsemek zorundayız. Normale dönüş konuşulsa da esasında normale dönmüyoruz. Yeni hayın normalini oluşturuyoruz. Yeni normal için sağ duy ve motivasyon göstermeliyiz.

YENİ DÖNEMİN ADI: KONTROLLLÜ SOSYAL HAYAT

Salgın hastalık karşısındaki kazanımlarımızı korumalıyız. Birinci dönemde hedefimiz hastalığı kontrol altına almaktı. Bazı kısıtları gevşettiğimiz yeni döneme isim vermeyi önemli buluyorum. Bu isim "kontrollü sosyal hayat"tır.

Kontrollü sosyal hayat ikinci dönemin stratejisidir. Özgür ama tedbirli bir yaşam tarzına geçiyoruz. Kuaföre gidebileceğiz ama önlemlerin alınıp alınmadığına bakacağız. İşimize gidebileceğiz ama yoğunluğa, mesafeye bakacağız. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa maske kullanacağız. Sosyal mesafeyi dikkatli bir şekilde ayarlayacağız.

Virüsün solunum ile bulaştığı kesindir. Sosyal mesafesiz maske virüsten korumaya yeterli olmayacaktır. İkisi birbirini tamamlayan iki unsurdur.

Kontrollü sosyal hayat sorumluluğun paylaşıldığı bir hayattır. Anlayışlı, sabırlı olmalıyız. Şuna yürekten inanıyorum, toplumumuzun pratik zekası akılcı çözümler üretecektir. Bütün insanlık salgına karşı benzer bir hayat yaşamaktadır. Buna öncülük edebiliriz.



"FİLYASYONU SÜRDÜRECEĞİZ"



Test sayımızı düşürmeyeceğiz, filyasyonu sürdüreceğiz. Tedavide tecrübemiz bize yol gösterecek. Sağlık ordumuzla eskisinden daha dikkatli olacağız. Sizden de aynısını bekliyoruz. Hedefimiz 0 vaka, başarıda istikrardır. Başarabileceğimizi biliyoruz.

BAKAN SORULARI CEVAPLADI

-Maske satışı ile ilgili detaylar nelerdir?

Yeni bir normalleşme sürecine giriyoruz. Kontrollü sosyal hayat döneminde, kısıtlı da olsa serbestliğin olacağı bu önemde maskeye ihtiyaç daha fazla olacak. 20-65 yaş arası ücretsiz maske verilme uygulamamız vardı. 40 milyon kişiye mesaj gitti. 160 milyon maske dağıtıldı. İhtiyacı daha fazla olacak vatandaşımız olacak. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla taban fiyatı belli olan bir dönem olacak. Maskeler eczaneler, medikal mağazalar ve marketlerden yarın itibarıyla en geç cuma günü itibarıyla başlayacak. Ticaret Bakanlığı'mızın bir açıklaması olacak.

"SORUMLULUK TFF'NİN"

Bilim Kurulu'nda görüşülen TFF kararıyla ilgili herhangi bir görüşmemiz olmadı bugün. Özellikle futbol hassas bir konu. Geniş kitleleri ilgilendiren bir alan. Burada kararı vermesi gereken federasyonun olduğunun altını çizmiştim. Federasyonun özgür iradesiyle kendi kararını verebileceğini söylemiştim. Biz şu dönemde federasyonun bir sağlık kurulu olduğunu biliyoruz. Kendilerinin bir çalışması olduğunu da biliyoruz. Özgür kendi iradeleriyle federasyon zaten verdi. Bundan sonraki sorumluluk da federasyonundur. Federasyon bu kararı alıyorsa sorumluluk da federasyonundur.

HAFTA SONLARI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Önümüzdeki haftalarda da bu tedbirlerin devamından yana olduğumuzu söyleyebilirim.

RESTORAN VE KAFELER KAPALI KALMAYA DEVAM EDECEK

Bilim Kurulu ya da baknlığın ya da hükümetimizin AVM'lerin kapatılmasıyla ilgili herhangi bir kararı olmamıştır. İşletmelerin kapatılmasıyla ilgili kararı olmuştur. AVM'lerin kapatılmasıyla ilgili herhangi bir karar olmadı. Açılmasıyla için de bir kararına gelmesi gerekmiyordu, zaten açıktı. İşletmelerin kendisi bunu sürdürmedi. AVM'leri kendileri kapatmıştı. Şu süreçte kuaför, berberler açılmış oldu. Esaslar yayınlanıyor olacak. Giyim evleri ve züccaciyelerin açılmasıyla ilgili de rehber yayınlanacak. Restoranlar, kafeler, lokantalar AVM'leri işletmeleri açıyor olsalar da bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek.