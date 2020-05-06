Bakan Ziya Selçuk duyurdu! LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kılavuzunun güncellendiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlandığını duyurdu. Bakan Ziya Selçuk, LGS sınavlarının başvuru ve sonuçlarının açıklanacağı tarihleri duyurdu. Selçuk, "LGS başvuruları 15 Haziran'a kadar yapılacak. Sonuçlar 16 Temmuz'da açıklanacak" dedi.

"OKULLARIN AÇILMASI EYLÜL AYINI BULABİLİR"

Bakan Selçuk, okulların açılışıyla ilgili olarak, "Şartları sıkı tutalım denirse okulların açılışı eylül ayını bulabilir. Bunlar hep ihtimal dahilinde" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, YKS'de ise sadece birinci dönemin konularının olacağını açıkladı.

BU ULUSAL BİR KARAR

EBA üzerinden yapılan ödevlerle ilk dönem notlarının kanaat notuyla yükseltilip yükseltilemeyeceğine dair soruya da yanıt veren Selçuk, "Böyle bir şey söz konusu değil. Bu ulusal bir karar" dedi.

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNDEN TESLİM ALIBIYORDU

Kılavuzda sınav giriş belgelerine ilişkin önemli bir değişiklik de yer aldı. Buna göre, belgeler, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınarak onaylanıp öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Daha önceki uygulamada öğrenci ya da veliler sınav giriş belgelerini okul müdürlüklerinden teslim alıyordu.

Kılavuzda yapılan bir diğer değişiklikle adayların geçerli kimlik belgesinde, yani nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartlarında, 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak.

15 HAZİRAN'A KADAR BAŞVURU YAPABİLECEK

Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçilik, yurt dışından gelmiş olma, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi mücbir sebeplerden başka illerde bulunan öğrencilerin sınava katılabilmesi için, bu durumdaki öğrencilerin velileri, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine 15 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek.

Ayrıca yapılan değişikliğe göre öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek. Sınav sonuçları, 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.