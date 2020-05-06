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Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari Derecik’te görüldü

’nin Derecik ilçesinde Doğu ve ile bölgesinde habitatın uygun olduğu alanlarda dağılım gösteren 'nin zehri en ölümcül yılanları olarak bilinen bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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TÜRKİYE’NİN EN ÖLÜMCÜLÜ: O İLİMİZDE GÖRÜLDÜ

'ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinin Anadağ köyü yakınların gezen Mehmet Taş, İnzar Tekin ve Mervan Dinç isimli gençler, arazide gördükleri yılan karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Hemen harekete geçen gençler, 'nin zehri en ölümcül yılanı olarak bilinen koca engereği sağ yakaladı. Görüntü ve fotoğraf çektiren gençler, daha sonra yılanı doğal ortamına bıraktı.

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