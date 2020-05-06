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Samsun'da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. İşlek cadde ve sokaklarda az sayıda insan ve trafik hareketliliği yaşanıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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SAMSUN'DA EVDE KAL ÇAĞRISINA UYULUYOR

Binlerce kişinin uğrak noktası olan İlkadım ilçesindeki 'nda, az sayıda insan olduğu gözlendi.

Polis ekipleri, İstiklal ve Mecidiye caddelerinin giriş ve çıkışlarında görev alarak, vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarıda bulundu.

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Kentin kalabalık bölgelerinden Kurtuluş Yolu ve Saathane Meydanı'nın yanı sıra işlek cadde ve sokaklarda az sayıda insan ve trafik hareketliliği yaşanıyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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