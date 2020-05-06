Samsun'da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Samsun genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. İşlek cadde ve sokaklarda az sayıda insan ve trafik hareketliliği yaşanıyor.
Binlerce kişinin uğrak noktası olan İlkadım ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda, az sayıda insan olduğu gözlendi.
Polis ekipleri, İstiklal ve Mecidiye caddelerinin giriş ve çıkışlarında görev alarak, vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarıda bulundu.
Kentin kalabalık bölgelerinden Kurtuluş Yolu ve Saathane Meydanı'nın yanı sıra işlek cadde ve sokaklarda az sayıda insan ve trafik hareketliliği yaşanıyor.
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