Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: LGS'de her öğrenci kendi okulunda sınava girecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavı ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Bakan Selçuk, ''Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak bir şey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak'' ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabı üzerinden LGS için alınacak tedbirlere ilişkin videolu mesaj yayınladı. Selçuk açıklamasında, "LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihini 20 Haziran 2020 olarak açıkladık. Çocuklarımızın sağlığı için her türlü tedbiri alma yoluna gideceğimiz sınavla ilgili tüm soruların cevabını hazırladığımız videoda bulabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.
Videolu paylaşımda, LGS için alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı:
- Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında; öğrencilerimizin sınav binalarına kolay ulaşılabilmeleri için bu yıl ilk defa öğrenciler kendi okullarında sınava gireceklerdir.
- Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
- Öğrencilerin sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri e-okul üzerinden açıklanacaktır.
- Sınav giriş belgeleri, okul yönetimleri tarafından sınav günü, sınavdan 30 dakika önce öğrencilerin sıra numarasına göre masalarına bırakılacaktır.
- Okulda kantinler açık olmayacağını göz önünde bulundurarak öğrenciler ihtiyaç duyacakları su, dezenfektan ve peçeteyi yanlarında getirebileceklerdir. Ayrıca her sınıfta dezenfektan ve peçete okul idareleri tarafından bulundurulacaktır.
- Sınava gelen öğrencilere, velilere ve sınavda görevli tüm personele okul idaresi tarafından okul girişinde ellerine dezenfektan uygulaması yapılacak ve ücretsiz olarak maske dağıtımı yapılacaktır.
- Geçerli kimlik belgenizi en geç sınavdan 1 gün önce veliniz ile birlikte kontrol ederek hazır bulundurunuz.
- Geçerli kimlik belgesinde 15 yaş nedeniyle fotoğraf bulundurması gerekenler gerekli değişikliği süreçten dolayı yapamamaları göz önüne alınarak fotoğraflı geçerli kimlik belgesi şartı aranmayacaktır.
- Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için sadece bir veliniz ile birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak, sınav günü en geç saat 09:00'da kendi okulunuzda hazır bulunmanız gerekmektedir.
- Öğrenciler, önceden dezenfekte edilmiş binalara maskeleri takılı halde, bekletilmeden sosyal mesafe korunarak, sırayla alınacaktır.
- Tüm okullarımızda Rehber öğretmenlerimiz koronavirüs tedbirlerinin denetimi kapsamında velilerimize ve öğrencilerimize yardımcı olmak için okul dışında görevli olacaklardır.
- Birinci oturum sonunda verilecek arada öğrenciler, öğretmenlerinin kontrolünde bina bahçesine çıkabilecektir. Öğrencilerin sosyal mesafelerini korumaları için görevli öğretmenler tarafından kontroller yapılacaktır. Öğrencilerin velilerle bir araya gelmesine izin verilmeyecektir. İkinci oturum için öğrenciler binalara sosyal mesafe korunarak sırayla alınacaktır.
- Velilerin okul bahçelerine girişlerine izin verilmeyecektir. Öğrencilerin binalara giriş ve çıkışlarında velilerin izdiham oluşturmamaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerekmektedir.
- Sınav sonunda öğretmenleri gözetiminde binadan çıkan öğrenciler velilerine teslim edilecektir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Esad rejimini kontrol edenlere sert tepki
- Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in villası, 1881 ‘Mustafa Kemal’ kitabı!
- Almanya'daki vaka sayısı hakkında flaş iddia
- Bodrum Başsavcılığı harekete geçti
- Kritik toplantıda koronavirüs kararı
- İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine genelge
- Başkan Erdoğan’dan CHP’ye darbe tepkisi!
- Aşı ne zaman bulunacak?
- İngiltere'de koronavirüse karşı yeni bir ilaç deneniyor
- Ahmet Şık HDP'den istifa etti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! Güncel liste....
- Son dakika: 31 ilde giriş-çıkış yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?
- LGS tarihi son durum nedir? LGS sınav tarihi ertelendi mi? 2020 lise sınavı ne zaman yapılacak?
- YKS tarihi son dakika değişti mi? 2020 YKS sınavı öne mi çekildi? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
- Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman çalışmaya başlayacak?
- Halkbank destek kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı
- Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Ödemeler nereden, nasıl alınacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
- Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu 65 yaş üstü dışarı çıkabilecek mi?
- 1000 TL pandemi başvuru sonucu açıklandı mı? 3. faz sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?