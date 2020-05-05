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Girit Adası'ndaki şiddetli deprem sonrası Ege ve Akdeniz kıyıları için 'tsunami' uyarısı

'ndaki 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan mini tsunamiyi değerlendiren Dokuz () Müdürü Prof. Dr. , "Geçmiş yıllarda baktığımızda kıyılarımızda olduğunu biliyoruz. Olası bir mega depremde kıyılarımızda tsunami yeniden görülebilir." dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2020 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020
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EGE VE AKDENİZ'E 'TSUNAMİ' UYARISI!

'ın Girit kıyılarında en büyüğü 6.4 olmak üzere meydana gelen depremlerin ardından adada mini bir gerçekleştiği açıklanırken, Dokuz () Müdürü Prof. Dr. , 7.0 büyüklüğünü aşan depremlerde oluşacak olan tsunaminin kıyılarında da hissedileceğini söyledi.

"İZMİR'E KADAR OLAN KESİMLERİ…"

Sözbilir, "Bölgede, geçmişte 8.0 büyüklüğünü geçen mega depremlerin tsunami yarattığını biliyoruz. Belki depremler Türkiye'nin dışında ancak tsunami bizi de etkileyecektir. 6.4 büyüklüğündeki bir deprem bizim kıyılarımızda tsunamiye neden olmasa bile 7.0'yi aşmaya başladığında tsunami tehlikesi olacaktır. 8.0'i geçen olası bir depremde, bizim ve Ege kıyılarının 'e kadar olan kesimleri tsunamiden etkilenebilir" dedi.

"ÖNLEM ALINMALI"

Geçmiş yıllarda Türkiye kıyılarında da tsunaminin gerçekleştiğinin altını çizen Sözbilir, "Tarihsel kayıtlara baktığımızda güney ve batı kıyılarımız ile 'nde 7.0 şiddetini geçen depremlerde tsunami olduğunu görüyoruz. Daha önce kıyılarımızda tsunami olması, 8.0 büyüklüğüne yakın bir depremde bu kıyılarda yeniden tsunami olacağını bize gösteriyor. Tsunami etkisinden kurtulmak için modellemeler yapılıyor. Sanal ortamda oluşturulan depremlerle olası bir tsunaminin vereceği zarar ve denizin gideceği mesafe ölçülebiliyor. İnsanlar sahildeyken tsunami alarmı verildiğinde oluşturulan toplanma alanları, can kaybını en az seviyeye indirecektir. Riskli olan bölgelerimizde de bu tarz toplanma alanları yapılmasında fayda var" ifadelerini kullandı.

"HER AN YIKICI BİR DEPREMLE KARŞILAŞABİLİRİZ"

Türkiye'nin deprem bölgesi olması nedeniyle özellikle sokağa kısıtlaması olan günler için çalışmalar yapılması gerektiğine vurgu yapan Sözbilir, "Koronavirüs döneminde dışarıya çıkmamaya gayret ediyoruz ve hafta sonları da sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Ancak deprem olursa dışarı çıkmamız gerekiyor. Burada birbirinden oldukça zıt bir durum var. Deprem olduğunda ne yapacağımızın cevabını bilmiyoruz. O konuda çalışma yapılması gerekiyor. 'nın bünyesindeki 'nun bu konuda da çalışma yapmasının doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü deprem ülkesiyiz ve her an yıkıcı bir depremle karşılaşabiliriz. Evin içindeyken neler yapılması gerektiğiyle ilgili vatandaşların bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

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