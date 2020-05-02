Son dakika: Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Son depremler...

Akdeniz'de Girit'in güneyinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.51'de gerçekleşen deprem, Girit Adası'nda şiddetli bir şekilde hissedildi. Sarsıntının ardından herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediği ifade edildi. AFAD'ın geçtiği verilere göre depremin derinliği 6.65 kilometre olarak ölçüldü. Bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana geliyor. Akdeniz'de 19.13'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Dakikalar sonra 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Akdeniz'de 19.44'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin geçtiği verilere göre; Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dann yapılan açıklamada, "Girit Adası yakınlarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depreme en yakın yerleşim yerimiz Datça olup (311 km) an itibarıyla olumsuz bir ihbar alınmamıştır" ifadeleri de yer aldı.

AKDENİZ'DE DEPREM FIRTINASI

Bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana geliyor. 6.4'lük sarsıntının ardından aynı noktada saat 16.01'de büyüklüğü 4.4 olarak ölçülen bir deprem daha meydana geldi. Bu depremden yaklaşık 44 dakika sonra bölgede 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Sarsıntının derinliği 9.63 kilometre olarak ölçüldü. Akdeniz'de 19.13'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

KAYMAKAM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını söyledi.

Depremin hissedilmediğini belirten Çoban, "En yakın noktaya 311 kilometre. Depremin yakın bölgesinde ciddi etkisi olmuştur. Ancak bölgemizde bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.

FAY TÜM AKDENİZ'İ BAŞTAN SONA GEÇİYOR

Depremin meydana geldiği söz konusu fay hattı, Kıbrıs ve Girit'in güneyinden geçerek Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi'ne kadar ulaşıyor.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre; Akdeniz'de 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.51'de gerçekleşen deprem Girit'in güneydoğu ucuna yakın...

EMSC: 6.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) geçtiği son dakika verilerine göre; saat 15.51'de Girit'in güneyinde 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 10 kilometre olarak hesaplanırken, sarsıntı Girit'ten şiddetli bir şekilde hissedildi.

"BU DEPREM BİZİ KAYGILANDIRIYOR!"

Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Süleyman Pampal'ın açıklamaları şöyle:

Bölgede şiddetli depremler olabiliyor. Son günlerde bölgede çok fazla deprem olabiliyor. Bu depremler bizi kaygılandıran depremler... Ölü deniz diye bir fayımız var. Bu fay üzerinde çok yıkıcı depremler söz konusu. Bu durum bizi kaygılandırıyor. Bu fay Afrika levhasıyla Anadolu levhası sınırında bulunuyoruz biz.

Aslında bu deprem beklediğimiz bir depremdi. Bu aralar bölge aktif. Bu deprem küçük bir deprem değil. Deniz içinde olması depremin sevindirici bir gelişme. Deprem, bölgenin aktif olduğunu bize anlatması açısından önemli.

Bu bölgelerde daha büyük bir deprem olabilir. 5.4'e kadar artçı sarsıntılar olabilir.