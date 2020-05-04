Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre bugün saat 15.36'da Datça'ın Akdeniz'e bakan açıklarında aletsel büyüklüğü 4.4 olan deprem meydana geldi.

Deprem Datça'nın kıyıya yakın olan Yazıköy, Yakaköy, Sındı, Cumalı ve Mesudiye mahallerinden hissedildi.



9.79 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.