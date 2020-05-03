03 Mayıs 2020, Pazar
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Son dakika: Datça açıklarında deprem

Akdeniz'de ikinci ise saat 09.38'te yine açıklarında yaşandı. 3.7 büyüklüğündeki deprem, 6.98 kilometre derinlikte meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2020 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
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DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM

Akdeniz'de ikinci ise saat 09.38'te yine açıklarında yaşandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3.7 büyüklüğündeki deprem, 6.98 kilometre derinlikte meydana geldi.

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