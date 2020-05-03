Son dakika: Datça açıklarında deprem
Akdeniz'de ikinci deprem ise saat 09.38'te yine Datça açıklarında yaşandı. 3.7 büyüklüğündeki deprem, 6.98 kilometre derinlikte meydana geldi.
Akdeniz'de ikinci deprem ise saat 09.38'te yine Datça açıklarında yaşandı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3.7 büyüklüğündeki deprem, 6.98 kilometre derinlikte meydana geldi.
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