Son dakika: Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın sanığı adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Son dakika haberi... Ankara'da, 25 yaşındaki anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin görülen davada tutuklu yargılanan 46 yaşındaki Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, geçen yıl 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu.
Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ
Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan hakkında, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan dava açıldı.
Bugün görülen 5'inci duruşmaya cezaevinden SEGBİS yöntemi ile katılan sanık Özgür Tarhan'ın, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
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