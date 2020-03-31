Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ı öldüren doktor sevgili koronavirüsü bahane edip tahliye talep etti

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 2018 yılında doktor olan erkek arkadaşı Özgür Tarhan’ın evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen doktor Özgür Tarhan koronavirüs salgını nedeniyle doktor ihtiyacı bulunduğunu belirtip tahliyesini talep etti. Mahkeme talebi reddetti.

Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2018 tarihinde erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili olarak Tarhan hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

SEBGİS İLE DURUŞMA

CovId-19 salgını nedeniyle tutuklu sanıklarla ilgili davanın dördüncü celsesi dün nöbetçi Ankara 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık doktor Tarhan, koronavirüs önlemleri kapsamında duruşmaya getirilmedi. Tarhan, SEBGİS sistemi ile bulunduğu cezaevinden duruşmaya bağlandı.

"KORONAVİRÜS" BAHANESİ

Sanık avukatları müvekkillerinin doktor olduğunu, COVID-19 salgını nedeniyle doktor ihtiyacı bulunduğunu, topluma faydalı olması için tahliye edilmesi gerektiğini savundu.

RAPOR BEKLENİLECEK

Karaman Ailesi'nin avukatı Tolga Beyendi ise tahliye taleplerinin reddedilerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme, dosyada beklenilen adil tıp raporunun gelmediğini hatırlatarak tahliye talebini reddetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.