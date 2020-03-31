Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ı öldüren doktor sevgili koronavirüsü bahane edip tahliye talep etti
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 2018 yılında doktor olan erkek arkadaşı Özgür Tarhan’ın evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen doktor Özgür Tarhan koronavirüs salgını nedeniyle doktor ihtiyacı bulunduğunu belirtip tahliyesini talep etti. Mahkeme talebi reddetti.
Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2018 tarihinde erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili olarak Tarhan hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.
SEBGİS İLE DURUŞMA
CovId-19 salgını nedeniyle tutuklu sanıklarla ilgili davanın dördüncü celsesi dün nöbetçi Ankara 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık doktor Tarhan, koronavirüs önlemleri kapsamında duruşmaya getirilmedi. Tarhan, SEBGİS sistemi ile bulunduğu cezaevinden duruşmaya bağlandı.
"KORONAVİRÜS" BAHANESİ
Sanık avukatları müvekkillerinin doktor olduğunu, COVID-19 salgını nedeniyle doktor ihtiyacı bulunduğunu, topluma faydalı olması için tahliye edilmesi gerektiğini savundu.
RAPOR BEKLENİLECEK
Karaman Ailesi'nin avukatı Tolga Beyendi ise tahliye taleplerinin reddedilerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme, dosyada beklenilen adil tıp raporunun gelmediğini hatırlatarak tahliye talebini reddetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- 31 Mart EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders programı
- Fabrikalar harekete geçti! İşte korona üretim hattı...
- Koronavirüste felakete doğru! ABD'de tüyler ürperten hamle...
- Corona virüse yakalanan ilk kişi! Dünyaya dehşeti yaşattı...
- Çin ile ilgili bomba haber! Hayat normale dönmüştü...
- Odaya giren anne şok oldu!
- ABD sağlık sistemi alarm veriyor!
- Ağrı’da doğalgaz boru hattı patladı
- Virüsü yenen rektör ilk kez anlattı!
- Dünyaya örnek gönüllü corona virüs karantinası!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan dikkat çeken altın fiyatları yorumu! Gram, çeyrek altın ne olur?
- Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman? 30 Mart Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- İnfaz yasası son durum: Mahkumlar için af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2020 infaz paketinde neler var?
- Son dakika: Duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanlığı duruşmalar ne zaman başlayacak?
- Mazot ve gübre destekleme parası yattı mı? 2020 mazot ve güvre desteği ne zaman ödenecek?
- Bankada işi olanlar dikkat! O bankaların çalışma saatleri değişti! 2020 Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
- 2 milyon kişiye müjde! 1000 TL sosyal yardım ne zaman yatacak? 1000'er lira destek kimlere verilecek?
- EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarları izle! 30 Mart EBA TV uzaktan eğiitm ders tekrarı videoları burada!
- İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı başvuru son gün! Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?
- 30 Mart elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ duyuruları...
- Tarih açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur tahsis numarası ödeme tarihleri
- Türkiye koronavirüs haritası canlı! 30 Mart Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?