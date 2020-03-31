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Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ı öldüren doktor sevgili koronavirüsü bahane edip tahliye talep etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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AYŞE'YE KIYAN DOKTORDAN ŞOK TALEP!

Anestezi teknikeri , 2018 yılında doktor olan erkek arkadaşı ’ın evinde ölü bulunmuştu. ilgili ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen doktor Özgür Tarhan salgını nedeniyle doktor ihtiyacı bulunduğunu belirtip tahliyesini talep etti. Mahkeme talebi reddetti.

'da anestezi teknikeri , 29 Temmuz 2018 tarihinde erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor 'ın evinde ölü bulunmuştu. ilgili olarak Tarhan hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış talebiyle Ankara 5'inci 'nde dava açılmıştı.

SEBGİS İLE DURUŞMA

CovId-19 salgını nedeniyle tutuklu sanıklarla ilgili davanın dördüncü celsesi dün nöbetçi Ankara 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık doktor Tarhan, önlemleri kapsamında duruşmaya getirilmedi. Tarhan, SEBGİS sistemi ile bulunduğu cezaevinden duruşmaya bağlandı.

"KORONAVİRÜS" BAHANESİ

Sanık avukatları müvekkillerinin doktor olduğunu, COVID-19 salgını nedeniyle doktor ihtiyacı bulunduğunu, topluma faydalı olması için tahliye edilmesi gerektiğini savundu.

RAPOR BEKLENİLECEK

Karaman Ailesi'nin avukatı Tolga Beyendi ise tahliye taleplerinin reddedilerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme, dosyada beklenilen adil tıp raporunun gelmediğini hatırlatarak tahliye talebini reddetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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