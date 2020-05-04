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Ayşe Karaman davasında, Adli Tıp Kurumu’nun raporu dava dosyasına girdi

Anestezi teknikeri 2018 yılında erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor ’ın evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölüme ilişkin yürütülen davada beklenen Kurumu raporu dosyasına girdi. Raporda, genç kadının ölüm nedeninin “anestezik madde (propofol, fentanil) alımına bağlı meydana gelmiş olduğu” tespiti yapıldı. Ancak raporda Karaman’ın ilacı kendisinin mi aldığı yoksa bir hekim tarafından mı verildiğinin anlaşılamadığı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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AYŞE KARAMAN DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!

Anestezi teknikeri , 29 Temmuz 2018 tarihinde erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor 'ın evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili olarak Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle 5. açılmıştı. Mahkeme dosyaya ilişkin Kurumundan alınmasına karar vermişti. Beklenen rapor dava dosyasına girdi.

ÖLÜME ANESTEZİK MADDE YOL AÇMIŞ

Hürriyet'in haberine göre; Raporda Ayşe Karaman'ın ölümünün anestezik madde (propofol, fentanil) alımına bağlı meydana gelmiş olduğu" tespiti yapılarak, "Propofol aneztezide kullanılan bir ilaç olup aynı zamanda kötüye kullanılmasının da mümkün olduğu, uygulamalarına göre bu ilacın eczanelerde satışının yapılmadığı sadece sağlık kuruluşlarına verildiği, kişilerin ve sağlık personelinin bu ilacı satın alamadığı, dolayısıyla bu ilacın verildiği kuruluşun dışına çıkartılmasının uygun olmadığı, ayrıca hekim ifadesinde belirtildiği üzere propofolun enjektör içinde taşınmasının da tıbben uygun olmadığı" belirtildi.

''ANLAŞILAMADI, TAKDİR MAHKEMENİN''

Raporda "Propofolun çantadan ölen tarafından alınarak mı kullanıldığı hekim tarafından mı uygulandığının anlaşılmadığı bunun adli tahkikatla aydınlatılması gerektiği" tespiti yapıldı. Raporda "Kişinin ölümünün 83. Madde (Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi) veya TCK 85. Maddesi (Taksirle öldürme) kapsamında değerlendirileceği hususunun mahkemenizce değerlendirilmesinin uygun olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur" ifadelerine yer verildi.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ı öldüren doktor sevgili koronavirüsü bahane edip tahliye talep etti ANESTEZİ TEKNİKERİ AYŞE KARAMAN’I ÖLDÜREN DOKTOR SEVGİLİ KORONAVİRÜSÜ BAHANE EDİP TAHLİYE TALEP ETTİ
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