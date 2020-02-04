Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölüm nedeni belli oldu!

AVUKATTAN YAZILI AÇIKLAMA

Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi, raporla ilgili yazılı açıklama yaptı. Avukat Beyendi, "Adli Tıp mütalaasına göre Ayşe'nin kanında bulunan ilaçlardan iki tanesinin Türk Ceza Kanunu 188'inci maddesi anlamında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna konu maddelerden olduğu tespit edilmiştir. Bu anlamda söz konusu ilaçların sanık Dr. Özgür Tarhan tarafından temin edilen ve suistimal edilen ilaçlar olduğu davanın çeşitli aşamalarında ortaya konmuş ve ispat edilmiş olduğundan, sanığın ayrıca TCK m.188 uyarınca 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan cezalandırılması gerekmektedir. Yine TCK m.188/8'de diş hekimi, hekim, eczacı, veteriner vb. meslek sahipleri bu meslekleri nedeniyle sahip oldukları imkanı kullanarak bu suçu işlerse 'verilecek ceza yarı oranında arttırılır' denilmektedir. Yani sanığa uyuşturucu madde ticareti nedeniyle verilecek cezada ayrıca cezanın arttırım sebepleri de bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.