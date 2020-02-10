10 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümünde "Fentanil" detayı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
AYŞE'NİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE FENTANİL DETAYI

2018 yılında doktor ’ın evinde ölü bulunan cinayetiyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. raporuna göre, olay yerinde bulunan enjektör ve ampullerde Ayşe Karaman’ı öldüren 'Fentanil’e hiç rastlanılmadı. Dava dosyasında sanık doktorun içinde ilaç bulunan çantasının şüpheli ölümden 8 gün sonra emniyete teslim edildiği belirlendi.

29 Temmuz 2018'de erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor 'ın evinde ölü bulunan 'ın ölüm nedeninin 'Fentanil' olduğu ortaya çıktı. Hürriyet'in özel haberine göre Ayşe Karaman'ı öldüren ilacın kanda olup öldüğü evde olmaması şüpheleri de beraberinde getirdi. 5'inci İhtisas Kurulu, 13 Ocak'ta 5'inci 'ndeki dava dosyasına sunduğu raporunda Ayşe Karaman'ın kanında tespit edilen fentanil oranın öldürücü olduğu tespitinde bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN