Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümünde "Fentanil" detayı
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
2018 yılında doktor Özgür Tarhan’ın evinde ölü bulunan Ayşe Karaman cinayetiyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Adli Tıp raporuna göre, olay yerinde bulunan enjektör ve ampullerde Ayşe Karaman’ı öldüren 'Fentanil’e hiç rastlanılmadı. Dava dosyasında sanık doktorun içinde ilaç bulunan çantasının şüpheli ölümden 8 gün sonra emniyete teslim edildiği belirlendi.
29 Temmuz 2018'de erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunan Ayşe Karaman'ın ölüm nedeninin 'Fentanil' olduğu ortaya çıktı. Hürriyet'in özel haberine göre Ayşe Karaman'ı öldüren ilacın kanda olup öldüğü evde olmaması şüpheleri de beraberinde getirdi. Adli Tıp Kurumu 5'inci Adli TIP İhtisas Kurulu, 13 Ocak'ta Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına sunduğu raporunda Ayşe Karaman'ın kanında tespit edilen fentanil oranın öldürücü olduğu tespitinde bulundu.
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